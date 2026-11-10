Alix Small gestorben: Bodybuilderin aus Schottland wird nur 26 Jahre alt

Bodybuilderin Alix Small ist mit 26 Jahren gestorben. Die Todesursache ist bislang unbekannt, Familie und Weggefährten trauern öffentlich um die zweifache IFBB-Pro-League-Siegerin.

Die schottische Bodybuilderin Alix Small ist im Alter von nur 26 Jahren gestorben. Die zweifache IFBB-Pro-League-Siegerin und ehemalige Ms.-Olympia-Teilnehmerin verstarb am Wochenende. Die Nachricht gaben ihre Mutter und ihre beste Freundin am Sonntag bekannt.

Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. Alix Small stammte aus dem schottischen Forfar und hatte sich in der internationalen Bodybuilding-Szene früh einen Namen gemacht. Die Familie und das enge Umfeld der Athletin haben sich bisher nicht näher zur Todesursache geäußert.

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Sportliche Karriere von Alix Small im Profibereich

Alix Small gewann im Profibereich zweimal die IFBB Pro League und qualifizierte sich dadurch für die Ms. Olympia. Ihren ersten Profierfolg feierte sie 2021 bei den Europa Pro Championships in Alicante.

Mit nur 19 Jahren sicherte sich Alix Small ihre IFBB-Profi-Lizenz. Ihr Profidebüt gab sie 2021, im selben Jahr startete sie erfolgreich durch. Der Sieg in Alicante brachte ihr direkt die Teilnahme an der Ms. Olympia 2021 ein.

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Bei der Ms. Olympia 2021 belegte Alix Small in der Fitness-Klasse den 12. Platz. Ein Jahr später gewann sie beim Evolution Pro in Portugal ihren zweiten Profisieg und sicherte sich erneut die Qualifikation für die Olympia-Bühne.

Zur Ms. Olympia 2022 konnte Alix Small jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten. Danach kehrte sie nicht mehr auf die Wettkampfbühne zurück, wie die Berichterstattung zu ihrer Laufbahn zeigt.

Offenheit über Essstörung und Körperbild

Alix Small sprach öffentlich offen über ihre frühere Magersucht und über ihren Weg zu einem gesünderen Verhältnis zu ihrem Körper. Diese Offenheit wurde in der Szene und bei Fans besonders geschätzt.

In einem Interview mit STV News im Jahr 2021 berichtete Alix Small, dass ihre Essstörung im Alter von 15 Jahren begonnen hatte. Ihr Körpergewicht war damals auf nur noch etwa 32 Kilogramm gesunken.

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Im Sport fand Alix Small einen neuen Zugang zu ihrem Körper. Statt auf Aussehen und Gewicht zu achten, rückten für sie Kraft und Leistung in den Mittelpunkt.

Reaktionen aus der Bodybuilding-Szene nach dem Tod

Nach dem Tod von Alix Small teilten zahlreiche Fans und Weggefährten Erinnerungsfotos und Nachrufe in den sozialen Medien. Die Bodybuilderin Phoebe Goodwin gehörte zu denjenigen, die öffentlich Abschied nahmen.

Phoebe Goodwin veröffentlichte bei Instagram ein gemeinsames Foto mit Alix Small. Darin schrieb sie, dass ihr die Worte fehlen und sie es noch immer nicht glauben könne, dass Alix Small nicht mehr da sei.

Goodwin äußerte zudem, dass das Leben manchmal unglaublich grausam sei und sie sich mehr gemeinsame Zeit und mehr gemeinsame Erinnerungen gewünscht hätte. Sie sprach der Familie ihre Liebe aus und wünschte Alix Small Ruhe in Frieden.