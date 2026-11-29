In Chemnitz und in Schneeberg kommen in der Nacht zwei junge Autofahrer mit ihren Autos von der Straße ab. Bei den beiden Unfällen werden neun Menschen verletzt, sechs von ihnen schwer.

In Chemnitz und in Schneeberg kommen in der Nacht zwei junge Autofahrer mit ihren Autos von der Straße ab. Bei den beiden Unfällen werden neun Menschen verletzt, sechs von ihnen schwer.

Chemnitz/Schneeberg - Zwei junge Autofahrer sind in Chemnitz und in Schneeberg nachts von der Straße abgekommen. Insgesamt wurden bei den beiden Unfällen neun junge Menschen verletzt, sechs von ihnen schwer. Die zwei Fahrer standen jeweils unter Alkohol, wie Atemtests laut Polizei ergaben. In Schneeberg kam ein 19 Jahre alte Autofahrer in der Nacht zum Sonntag aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

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Der Fahrer und drei 20 Jahre alte Insassen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Atemalkoholtest beim 19-Jährigen ergab demnach 1,44 Promille. Ihm wurde laut Polizei Blut abgenommen. Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag verlor ein 20 Jahre alte Autofahrer beim Abbiegen in Chemnitz die Kontrolle über den Wagen und kam von der Straße ab.