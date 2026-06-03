Alkoholexzess auf spanischem Schulschiff: Zweiter Kommandant abberufen und Gericht bestätigt Entscheidung

Ein Fregattenkapitän der spanischen Marine verlor seinen Posten auf der Juan Sebastián de Elcano wegen Alkoholkonsums und unangemessenen Verhaltens in Puerto Rico. Die Abberufung wurde von einem Gericht bestätigt. Das Schiff ist ein Symbol spanischer Marinetradition und wird oft mit dem Königshaus in Verbindung gebracht.

Ein schwerwiegender Vorfall auf dem spanischen Traditionssegler Juan Sebastián de Elcano hat zu einer personalrechtlichen Entscheidung geführt, die nun auch gerichtlich bestätigt wurde. Ein Fregattenkapitän, der als zweiter Kommandant des berühmten Schulschiffs diente, wurde von seinem Posten abberufen, nachdem Vorwürfe wegen wiederholten Alkoholkonsums und unangemessenen Verhaltens bei einem offiziellen Empfang in San Juan, Puerto Rico, laut geworden waren.

Die spanische Marine begründete die Abberufung mit mangelnder Eignung für das Amt. Die Juan Sebastián de Elcano, ein Viermaster mit fast 100 Jahren Geschichte, ist weit mehr als ein Ausbildungsschiff: Sie gilt als schwimmende Botschaft Spaniens und absolviert derzeit ihre 98. Ausbildungsreise, die sie unter anderem nach Puerto Rico, Mexiko, Costa Rica und in die USA führt. Der Fall hatte sich bereits im Vorfeld zugespitzt, wie aus spanischen Medienberichten hervorgeht.

Neben internen Beschwerden aus der Mannschaft hatte sich sogar die Gouverneurin von Puerto Rico über das Verhalten des Offiziers beklagt. Zudem hätten anwesende Frauen Anstoß an seinen Äußerungen genommen. Der Marine wurde außerdem ein respektloser Ton gegenüber Untergebenen vorgeworfen. Der betroffene Offizier selbst wies alle Vorwürfe zurück und sprach von vagen Anschuldigungen, Gerüchten und Neid innerhalb des Offizierskorps.

Sein Versuch, die Entscheidung vor dem Nationalen Gerichtshof anzufechten, scheiterte jedoch: Die Richter sahen in dem Vertrauensverlust einen ausreichenden Grund für die Abberufung und wiesen die Klage ab. Die Bedeutung dieser Entscheidung wird durch die herausragende Rolle des Postens unterstrichen. Der zweite Kommandant der Juan Sebastián de Elcano trägt nicht nur Verantwortung für die Führung der Kadetten und die Seemannschaft an Bord, sondern auch zahlreiche protokollarische Aufgaben, da das Schiff auf seinen Reisen häufig diplomatische und repräsentative Funktionen übernimmt.

Das 1927 in Cádiz gebaute Schiff ist rund 113 Meter lang und führt 20 Segel. Seit seiner Indienststellung 1928 hat es mehr als 1,9 Millionen Seemeilen zurückgelegt. Auch das spanische Königshaus ist eng mit dem Schiff verbunden: Prinzessin Leonor von Asturien nahm 2025 an der Ausbildungsreise teil, nachdem zuvor König Juan Carlos I. 1958 und König Felipe VI. 1987 ihre Ausbildung auf der Elcano absolviert hatten.

Der Vorfall wirft jedoch einen Schatten auf die traditionsreiche Einrichtung und zeigt die strengen Disziplinarstandards, die in der spanischen Marine gelten





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