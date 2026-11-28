Alkoholexzesse an Heiligabend
Früher traf sich Nino de Angelo an Heiligabend mit Freunden in einem Kölner Lokal. Heute bereut er die Folgen seiner Alkoholexzesse.
Früher traf sich Nino de Angelo an Heiligabend mit Freunden in einem Kölner Lokal. Heute bereut er die Folgen seiner Alkoholexzesse. , 62, blickt auf Heiligabende zurück, die nicht wie geplant verliefen.
Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung erzählt der Schlagersänger, wie er an Weihnachten mehrfach zu viel trank. Das hatte Folgen für seine damaligen Beziehungen. Seine Erfahrungen hat er auf seinem ersten Weihnachtsalbum "Schöne Bescherung" verarbeitet, das am 30. Oktober erschienen ist.
Früher habe es für den "Jenseits von Eden"-Interpreten zur Tradition gehört, sich annachmittags mit Freunden in einem Kölner Lokal zu treffen. Zu Champagner und Kaviar gesellten sich im Laufe des Tages einige Wodka Tonics. Sein Vorhaben, pünktlich zur Bescherung bei seiner Familie zu sein, scheiterte mehrfach. Mitunter habe er Schwierigkeiten gehabt, überhaupt nach Hause zu kommen.
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