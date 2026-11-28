Auf dem Etikett steht alkoholfrei - aber in der Flasche ist Bier mit Alkohol: Eine Brauerei ruft wegen falscher Etiketten einen Teil ihrer Produkte zurück. Aber nur solche mit einem bestimmten Datum.

- Auf dem Etikett steht alkoholfrei - aber in der Flasche ist Bier mit Alkohol: Eine Brauerei ruft wegen falscher Etiketten einen Teil ihrer Produkte zurück.

Aber nur solche mit einem bestimmten Datum. Die oberfränkische Weismainer Brauerei ruft wegen einer falschen Etikettierung einzelner Flaschen vorsorglich ihr „Weismainer Hefe-Weißbier“ mit Mindesthaltbarkeitsdatum 26.05.2027 zurück. Bei der Etikettierung einzelner Flaschen sei versehentlich ein Bauchetikett mit der Angabe „Alkoholfrei“ angebracht worden, obwohl das Produkt einen Alkoholgehalt von 5,5 Prozent habe, teilte die Brauerei am Abend mit. Rücken- und Halsetikett seien korrekt und verwiesen auf den richtigen Alkoholgehalt.

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Betroffen seien ausschließlich Flaschen mit Mindesthaltbarkeitsdatum 26.05.2027. Die Produkte seien in Bayern, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Berlin und Rheinland-Pfalz in den Handel gebracht und über weitere Vertriebskanäle wie Gastronomie und Heimdienst verteilt worden.