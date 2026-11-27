Der Alkoholkonsum der Russen geht zurück: so sehr, dass die Deutschen mittlerweile mehr als sie trinken. In welchen Ländern noch mehr getrunken wird.

Der Alkoholkonsum der Russen geht zurück: so sehr, dass die Deutschen mittlerweile mehr als sie trinken. In welchen Ländern noch mehr getrunken wird.

„Wirf die Gläser an die Wand, Russland ist ein schönes Land, ho-ho-ho-ho-ho,“, sag einst die Gruppe „Dschnghis Khan“ in Anspielung an die sprichwörtliche Trinkfestigkeit im größten Land der Erde. Doch inzwischen hat das Heimatland der deutschen Band Russland beim Alkoholkonsum überholt. Das geht es den neuesten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO hervor. Der durchschnittliche erwachsene Russe trank im Jahr 2024 10,4 Liter reinen Alkohol, gegenüber 10,9 Litern in Deutschland, 11,2 Litern in Frankreich und 11,5 Litern in Polen.

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Das zeigen die Daten desDamit liegt Russland auf Platz 22 von 51 der europäischen WHO-Länder. Weltweit konsumiert durchschnittlich jede Person 4,9 Liter Reinalkohol. An der Spitze sind laut den WHO-Daten die Einwohner der karibischen Jungferninseln mit durchschnittlich 20,1 Litern. In Russland erreichte der Alkoholkonsum pro Erwachsenem im Jahr 2007 mit 15,3 Litern seinen Höchststand und ist seitdem um fast ein Drittel gesunken.