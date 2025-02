Alkoholsucht? Neue Hoffnung durch Abnehmspritze?

Eine neue Studie zeigt, dass der Wirkstoff Semaglutid, der in Abnehmspritzen wie Ozempic und Wegovy enthalten ist, das Verlangen nach Alkohol bei Erwachsenen mit einer Alkoholkonsumstörung reduzieren kann. Die Forschungsergebnisse bieten neue Möglichkeiten für die Behandlung von Alkoholsucht.

Eigentlich werden Ozempic bei Diabetes und Wegovy zur Behandlung von Adipositas - also von Übergewicht - eingesetzt. Im Herbst vergangenen Jahres wurde dann bekannt, dass die Medikamente auch das Altern bremsen können sollen. Nun haben Forscher einen weiteren krassen Nebeneffekt der gehypten Spritzen entdeckt. Ob Wegovy oder Ozempic - beide Abnehmspritze n beinhalten den Wirkstoff Semaglutid . Und genau der scheint sich nach und nach als wahres Allzweckwunder zu entpuppen.

Wie Wissenschaftler der University of South California, Los Angeles und der University of North Carolina, Chapel Hill in der Fachzeitschrift JAMA Psychiatry berichten, haben sie herausgefunden, dass sich die Verabreichung des Wirkstoffes bei Erwachsenen mit einer Alkoholkonsumstörung positiv ausgewirkt habe. Im Vergleich zu den Teilnehmern der Studie, denen lediglich ein Placebo verabreicht wurde, sei es bei den Probanden, denen der Wirkstoff verabreicht wurde, zu einer Reduktion des wöchentlichen Alkoholverlangens gekommen. Der Veröffentlichung zufolge haben an der Studie 48 Probanden - alle im Alter zwischen 21 und 65 Jahren - teilgenommen. Der Alkoholkonsum der Teilnehmer musste im Monat vor der Anmeldung zur Studie bei den Frauen bei mehr als sieben und bei den Männern bei mehr als 14 „Standardgetränken pro Woche” gelegen haben, „mit zwei oder mehr Episoden starken Trinkens (vier oder mehr Getränke für Frauen und fünf oder mehr für Männer)”. Jeweils zu Beginn und zwischen Woche acht und neun der Studie hätte eine „Selbstverabreichungssitzung für Alkohol” stattgefunden. Die Wissenschaftler erklären: „Den Teilnehmern wurde ihr bevorzugtes Getränk und ihre Lieblingsmarke präsentiert und sie konnten sich dafür entscheiden, das Trinken gegen eine finanzielle Belohnung bis zu 50 Minuten hinauszuzögern.” Danach habe man die Teilnehmer angewiesen, „in ihrem bevorzugten Tempo zu konsumieren, um über 120 Minuten die gewünschten Wirkungen zu erzielen”. Außerdem hätten die Teilnehmer Protokolle über ihren wöchentlichen Konsum und ihr Verlangen nach Alkohol geführt.Zwar habe Semaglutid nicht dazu geführt, dass sich das Verhältnis von Abstinenz- beziehungsweise Trinktagen veränderte. Wohl aber habe es das wöchentliche Verlangen „signifikant reduziert”. Und noch etwas ist den Wissenschaftlern aufgefallen: Sie hätten nicht nur ein verringertes Verlangen nach Alkohol in der Semaglutid-Gruppe feststellen können, sondern auch einen „Rückgang der Zigaretten pro Tag” bei denjenigen Teilnehmern, die angegeben hatten, zu rauchen. Für die US-Wissenschaftler steht fest, dass ihre Erkenntnisse erste Beweise dafür liefern, „dass niedrig dosiertes Semaglutid das Verlangen und einige Trinkfolgen verringern kann”





RTL_com / 🏆 101. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Alkoholsucht Semaglutid Ozempic Wegovy Abnehmspritze Medikamente Forschungsergebnisse Behandlungsmöglichkeiten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Katie Prices Hoffnung für Harvey: Abnehmspritze soll Leben rettenKatie Price setzt auf eine Abnehmspritze für ihren behinderten Sohn Harvey, der unter einem schweren Übergewicht leidet. Die Entscheidung wurde von Harveys Ärztenteam getroffen und soll ihm ein „besseres, längeres Leben“ ermöglichen.

Weiterlesen »

Jonathan Rea Test in Jerez: Neue Teile, neue Hoffnung und ein Blick auf die ZukunftJonathan Rea kehrt nach einer enttäuschenden Saison 2024 beim Superbike-Test in Jerez mit neuer Hoffnung zurück. Der sechsfache Weltmeister testet neue Teile mit seiner Yamaha R1 und blickt auf die Zukunft.

Weiterlesen »

Suche nach der vermissten Inga Gehricke geht weiter - Neue Hoffnung durch HinweiseVor fast zehn Jahren verschwand das fünfjährige Mädchen Inga Gehricke bei einem Familienausflug. Die Suche nach ihr dauert bis heute an. Neue Hoffnung durch Hinweise, die durch eine Aktion eines Smoothie-Herstellers eingegangen sind.

Weiterlesen »

Neue Hoffnung für Querschnittsgelähmte - Hot-Stock der Woche glänzt mit Marktzulassung einer ...Ein Durchbruch in der Medizintechnik könnte Querschnittsgelähmten schon bald zu mehr Beweglichkeit und Lebensqualität verhelfen - eine Vision, die lange wie Science-Fiction klang, jetzt aber greifbare

Weiterlesen »

Abnehmspritze Wegovy & Co: Studie zeigt Nutzen und RisikenSt. Louis/Berlin - Eine neue Wirkstoffgruppe hilft bei Diabetes und Fettleibigkeit - und soll auch gegen viele weitere Erkrankungen wirken. Eine systematische Analyse bestätigt diese Vermutung, findet aber auch Risiken.

Weiterlesen »

Abnehmspritze Wegovy & Co: Studie zeigt Nutzen und RisikenEine neue Wirkstoffgruppe hilft bei Diabetes und Fettleibigkeit - und soll auch gegen viele weitere Erkrankungen wirken. Eine systematische Analyse bestätigt diese Vermutung, findet aber auch Risiken.

Weiterlesen »