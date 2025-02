Alkoholverbot bei der WM in Saudi-Arabien: Auch Luxus-Hotels betroffen

Das saudische Königreich plant für die WM 2034 ein striktes Alkoholverbot, das sogar Luxus-Hotels betreffen soll. Botschafter Al Saud betont, dass Saudi-Arabien ein „trockenes Land“ sei und die Kultur des Landes nicht für andere geändert werden solle. Ob das Verbot tatsächlich durchgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Fußball und Bierchen gehören für viele zu einem gelungenen und lustigen Stadionbesuch mit Freunden einfach dazu. Das gilt nicht nur für die Bundesliga, sondern natürlich auch für internationale Großevents wie die WM. Florian Wirtz kann sich seinen neuen Klub aussuchen. Bayern, Real und Man City wollen ihn. Ein Kommentar. Wie schon bei der WM 2022 in Katar soll es ein striktes Alkohol-Verbot geben – und sogar noch ein wenig strenger.

Denn: Anders als in Doha soll das Alkohol-Aus auch für Luxus-Hotels gelten. In einem Gespräch mit dem britischen Radiosender LBC äußert sich Prinz Khalid bin Bandar Al Saud (48), der saudische Botschafter in Großbritannien: „Nein, es gibt überhaupt keinen Alkohol. Auch ohne Alkohol lässt sich viel Spaß haben. Es ist nicht unbedingt nötig. Wer nach dem Feierabend noch etwas trinken möchte, ist herzlich eingeladen – Alkohol gibt es aber im Moment nicht.“ Ob die Saudis das Verbot am Ende wirklich durchsetzen, ist unklar. Neu wäre es für die Fans nicht. Schon bei der umstrittenen Winter-WM in Katar hatten viele Anhänger den Konsum von Alkohol vermisst.Botschafter Al Saud macht Fans keine Hoffnungen, dass es in Saudi-Arabien anders wird. „Es ist ein trockenes Land, ähnlich wie bei uns. Jeder hat seine eigene Kultur. Wir sind gerne bereit, Menschen innerhalb der Grenzen unserer Kultur zu beherbergen, aber wir möchten unsere Kultur nicht für jemand anderen ändern.“ Seit 1952 ist in der islamischen Monarchie Saudi-Arabien Alkohol verboten. Wer sich nicht daran hält, muss mit harten Strafen rechnen. Das gilt anders als bei der WM in Katar auch für Luxus-Hotels





