Die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft verliert in Cardiff überraschend gegen Wales. Anton Segner feiert sein Startdebüt, doch die All Blacks kassieren die erste Pleite seit 1953.

Die All Blacks erleiden in der Rugby Nations Championship eine überraschende und historische Niederlage gegen die walisische Nationalmannschaft. Das Spiel endete am Samstag in Cardiff mit einem Ergebnis von 28:35 zuungunsten Neuseelands, was den Status des haushohen Favorites zunichtemacht. Dieser Ausgang markiert den ersten Sieg der Waliser über die Neuseeländer seit mehr als sieben Jahrzehnten.

Historische Niederlage gegen Wales in Cardiff

Neuseeland kassierte zum ersten Mal seit dem 19. Dezember 1953 eine Niederlage gegen Wales in einem offiziellen Länderspiel. Dieser Zeitraum von über 70 Jahren hebt die Bedeutung dieses Resultats für beide Nationen enorm hervor. Die All Blacks hatten zuvor eine beeindruckende Serie von 34 aufeinanderfolgenden Siegen präsentiert.

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Das Ende der Siegesserie fiel mit dem Start des gebürtigen Frankfurters Anton Segner zusammen, der sein Debüt als Starter gab. Für die neuseeländischen Fans und die Presse war dies ein besonderes Ereignis, da Segner als erster deutscher Spieler den Weg in den Profikader der All Blacks gefunden hat.

Anton Segners Weg von Frankfurt nach Neuseeland

Anton Segner zog im Alter von 15 Jahren dank eines Stipendiums vom deutschen Serienmeister SC 1880 Frankfurt ans College in Nelson. Dieser Schritt war die Grundlage für seine spätere Karriere auf internationalem Niveau. Er erfüllt die erforderliche Quota, da jeder Spieler, der mindestens fünf Jahre in Neuseeland gelebt hat, berechtigt ist, für die All Blacks aufzulaufen.

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Sein erster Einsatz von Beginn an verlief nicht wie erhofft, da die Mannschaft die Kontrolle über das Spielgame verlor. Dennoch bleibt Segners Karriereentwicklung bemerkenswert, da er als Deutscher in einem der traditionsreichsten Rugbynationen der Welt Fuß gefasst hat. Seine Qualifikation unterstreicht die globale Durchlässigkeit und den Wert von Langzeitresidenz in der Rugby-Welt.

Ausblick und bevorstehende Herausforderungen

Unmittelbar nach diesem Rückschlag steht für die All Blacks am kommenden Samstag ein weiteres Spiel an, das in England stattfindet. Die Mannschaft muss sich schnell von der Enttäuschung in Cardiff erholen, um ihre Performance in der laufenden Saison der Nations Championship zu stabilisieren.

Der Fokus der Verantwortlichen verschiebt sich nun auch auf die Vorbereitung auf die kommende Weltmeisterschaft. Diese findet vom 1. Oktober bis 13. November im nächsten Jahr in Australien statt. Für Anton Segner und das gesamte Team ist es entscheidend, aus dieser Niederlage Lehren zu ziehen, um im kommenden Großturnier konkurrenzfähig zu bleiben.