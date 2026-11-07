All-in-One PC Tests: Die besten Modelle mit AMD und Intel im Vergleich

Erfahren Sie, welche All-in-One PCs mit AMD Ryzen 5 7520U und Intel Core i5 überzeugen. Detaillierter Vergleich von Leistung, Display und Preis-Leistung für den Kauf.

Ein All-in-One-PC vereint Stil und Leistung in einem einzigen Gerät, um das bestmögliche Benutzererlebnis zu bieten. Damian und sein Team haben die neuesten Modelle akribisch auf Herz und Nieren geprüft, um transparente Vergleiche zu ermöglichen. Dabei standen Kriterien wie Abmessungen, Gewicht und Displaygröße im Fokus der Untersuchung. Die Ergebnisse der objektiven Bewertungen finden sich im Verbund mit ExpertenTesten.

Technische Ausstattung und Leistung

Bei der Überprüfung der Hardware-Komponenten lag der Schwerpunkt auf der Verarbeitungsqualität und der Rechenleistung der eingebauten Prozessoren. Ein spezifisches Modell wurde mit einem AMD Ryzen 5 7520U Prozessor ausgestattet, der für leistungsstarkes Multitasking bekannt ist. Die technische Basis bildet zudem ein 23,8-Zoll-Full-HD-Display, das eine klare Bildqualität und eine hohe Farbdarstellung mit 99 Prozent sRGB ermöglicht.

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Die Speicher- und Arbeitsspeicher-Konfiguration spielt eine entscheidende Rolle für die Alltagstauglichkeit. Einige Testkandidaten bieten 16 GB DDR5-RAM an, was schnelle Anwendungsleistung garantiert. Der Speicherplatz reicht in einer Variante bis zu 1 TB SSD, während andere Modelle mit 512 GB PCIe NVMe M.2-SSDs ausgestattet sind. Die Grafikleistung wird dabei von der AMD Radeon Grafikeinheit übernommen, die visuelle Darstellungen verbessert.

Weitere technische Highlights umfassen die Integration von Windows 11 als vorinstalliertes Betriebssystem. Dies gewährleistet, dass die Geräte sofort startklar sind und aktuelle Features nutzbar sind. Zusätzlich wurde bei einigen Modellen eine kippbare Basisstand-Funktion zwischen minus fünf und plus fünfzehn Grad beobachtet. Diese Anpassbarkeit soll die ergonomische Arbeit am Bildschirm unterstützen und verschiedene Sitz- oder Stehpositionen berücksichtigen.

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Zusatzfunktionen und Benutzerfreundlichkeit

Neben der reinen Rechenleistung wurden zahlreiche Zusatzfunktionen auf ihre Praxisnähe hin getestet. Ein besonders hervorgehobenes Feature ist die intuitive Touchsteuerung, die eine direkte Interaktion mit dem System erlaubt. Zudem verfügen einige Geräte über eine Drahtlose-Ladefunktion für Smartphones, die sich in der Basis integriert hat. Dies reduziert den Kabelsalat auf dem Schreibtisch und erhöht die Nutzerfreundlichkeit signifikant.

Die Sicherheit und der schnelle Zugriff wurden ebenfalls bewertet. Ein Modell punktet hierbei mit Gesichtserkennung für den schnellen Zugang zum System. Audio-Technik stammt bei einem Testgerät von Harman, was auf eine hochwertige Klangabstimmung hindeutet. Die HP QuickDrop-Funktion bei anderen Modulen ermöglicht einen einfachen Datenaustausch, was die Produktivität im Berufsalltag fördern kann.

Auch das Design und die Nachhaltigkeit fließen in die Bewertung ein. Nachhaltige Designs mit Recyclingmaterialien wurden bei bestimmten Herstellern dokumentiert. Das kompakte All-in-One-Design spart zusätzlich wertvollen Platz im Homeoffice oder im Büro. Die Geräte werden oft inklusive USB-Maus und Tastatur geliefert, was die direkte Nutzung ohne weitere Peripheriegeräte erleichtert.

Kritik und Kaufempfehlungen

Trotz der zahlreichen Vorteile gibt es bei der Leistungsfähigkeit für bestimmte Anwendungsbereiche Einschränkungen. Die AMD Radeon Grafikeinheit könnte für anspruchsvolle Spiele unzureichend sein. Dies ist ein wichtiger Faktor für Gamer, die hohe Grafikpegel benötigen. Die integrierte Grafiklösung stößt hier schnell an ihre Grenzen, wenn moderne Titel mit hohen Einstellungen gespielt werden sollen.

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Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Erweiterungsmöglichkeiten. Fehlende Erweiterungsmöglichkeiten für Hardware-Komponenten schränken die zukünftige Aufrüstbarkeit ein. Nutzer, die von einem günstigen Einstiegsmodell zu einem leistungsstärkeren System wechseln wollen, stoßen dabei schnell auf Grenzen. Die statische Bauweise macht nachträgliche Upgrades von Arbeitsspeicher oder Festplatte oft unmöglich.

Auch die Garantiebedingungen wurden genauer untersucht. Ein Modell bietet nur drei Monate Premium Care, was kurzfristig erscheinen mag. Der erweiterte Support hält in diesem Fall nicht lange an, was für Unternehmen oder intensive Nutzer problematisch sein kann. Eine längere Garantieabdeckung wäre hier wünschenswert, um Langzeitinvestitionen abzusichern.

Zusammenfassung und Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass All-in-One-PCs eine ideale Lösung für platzsparende Arbeitsumgebungen sind. Die Kombination aus stilvollem Design und leistungsstarker Hardware überzeugt bei vielen Testkandidaten. Damian und das Team von ExpertenTesten raten Nutzern, ihre individuellen Anforderungen genau zu prüfen. Wer keine anspruchsvollen Spiele spielt und wenig Platz hat, findet hier eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Desktop-PCs.

Die Objektivität der Tests wird durch die TÜV-Zertifizierung der Bewertungen unterstrichen. Dies gibt Verbrauchern Sicherheit bei der Kaufentscheidung. Transparente Vergleiche helfen dabei, das passende Modell für den eigenen Bedarf zu finden. Die Auswahl reicht von günstigen Einsteigergeräten bis zu hochwertigen Business-Lösungen mit höherer Ausstattung. Letztlich zählt die Passgenauigkeit der technischen Spezifikationen für den jeweiligen Einsatzzweck.