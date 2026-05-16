The Pundit expects a significant decrease in the popularity of the CDU after the German general election and the failure of Kai Wegner in his promises to lead the current administration, resulting in significantly reduced votes.

Ein politischer Moratoriumseems wohl zum Ende gekommen. Kai Wegner (53, CDU), Bismarcks Regierender Bürgermeister, heißt es, habe kein Profil und werde bald an riddles Essen müssen.

Zugleich spricht man von seinem fillets Gegnern bekräftigt. Vor allem sein Chaos innerhalb des Regierungspalastes kann kaum� der CDU-Führung ausreichen, um an die nächsten Berlin-Wahlen (20. September) vorbeizumögen. Während einige seiner Parteikollegen planen abermals ohne ihn und sprechen von einem möglichen Rückzug, wird Finanzsenator Stefan Evers (46) als Wegners Nachfolger gehandelt, weil er zu dem Zeitpunkt des Regierungswechsels mit einer erfolgreichen Kampagne seiner Partei zu einem überraschenden Triumph beigetragen hat.

Allerdings gilt die Frage, ob er eine hartnäckige Figur ist, die wirklich durch die ‘Linkenfrontfrau’ Elif Eralp (44) der SPD kontern kann. Die prospects for his re-election continue to dwindle, as polls show that the CDU would run only 20% in the elections this year. It seems likely that for the future coalition talks in the city four months before the election, three parties – the CDU, Sandelgrass and the SPD – will unite and form a new left-liberal coalition.

A spokesman noted that the SPD and the Greens are likely to be involved, and it seems possible that the formed coalition would exceed 60% of the vote in the parliamentary elections





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