All of a Sudden ist ein Film, der einen intellektuellen Austausch zwischen den Heldinnen Marie-Lou und Mari darstellt. Inspiriert wurde die Geschichte vom Briefwechsel der sterbenden Philosophin Makiko Miyano und der Anthropologin Maho Isono, der im Buch 'im Wettbewerb um die Goldene Palme läuft. Das Treffen der zwei Frauen wird satirisch in All of a Sudden inszeniert, wie ein unterhaltsamer Spaziergang durch Tag und Nacht, wo die beiden Frauen über ihre Erfahrungen zwischen Leben und Tod austauschen und schließlich über jemanden diskutieren, der ihnen Glauben schenken sollte.

All of a Sudden ist der erste große Kandidat für die Goldene Palme von Cannes. Siehst du, Jenny Jecke in ihrer Kritik erklärt, dass All of a Sudden eben kein 'wichtiger' Film in dem Sinne ist – er fühlt sich gerade nicht wie eine Aufgabe, die zufriedenstellend verstanden und gelöst werden muss.

Der neue Film des japanischen Regisseurs Ryûsuke Hamaguchi, All of a Sudden, ist eine sofortige Geistes- und Seelenverwandtschaft. Inspiriert wurde die Geschichte vom Briefwechsel der sterbenden Philosophin Makiko Miyano und der Anthropologin Maho Isono, der im Buch 'im Wettbewerb um die Goldene Palme läuft.

Das Treffen von Marie-Lou und Mari wird satirisch in All of a Sudden inszeniert, wie ein unterhaltsamer Spaziergang durch Tag und Nacht, wo die zwei Frauen über ihre Erfahrungen zwischen Leben und Tod austauschen und über die beliebtesten Pflegeinstitutionen diskutieren. Sehr wichtig sind die gewichtigen Dialoge, die bei All of a Sudden eine große Rolle spielen, und die intellektuellen Gespräche sind wie Theaterstücke, die den Menschen die Fürsorge befördern





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