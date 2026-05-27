Das Spin-off 'The Testaments' bringt nach dem 'The Handmaid's Tale'-Finale bekannte Serienfiguren zurück. Die Geschichte Gileads aus der Sicht von Agnes, Daisy und Tante Lydia geht weiter.

Alle Folgen von ' The Testaments ' jetzt auf Disney+ streamen - aber das ist noch nicht das Ende vom ' The Handmaid's Tale '-Spin-off. Das Spin-off bringt nach dem ' The Handmaid's Tale '-Finale bekannte Serienfiguren zurück.

'The Testaments' Staffel 1 ist komplett, doch das ist nicht das Ende. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. weiter: Bisher gab es wöchentlich auf Disney+ eine neue Folge, nun steht das Finale zur Verfügung.

Fans können sich auch danach auf eine Fortsetzung freuen. Ihr habt noch nicht reingeschaut? Der Trailer liefert euch einen ersten Einblick ins Spin-off: Fans können sich freuen, denn nach der ersten Staffel ist noch nicht Schluss: Die Geschichte Gileads aus der Sicht von Agnes, Daisy und Tante Lydia geht weiter. Obwohl dazu bislang nichts bekannt ist, wären ähnlich wie bei der Mutterserie weitere Staffeln auch über die Buchhandlung perspektivisch möglich.

- Achtung, es folgen Spoiler zu 'The Handmaid's Tale' und 'The Testaments'! - (im Original 'The Testaments') setzt die Geschichte von Gilead 15 Jahre nach den Ereignissen von 'The Handmaid's Tale' (Staffel 1) fort. Das verrät uns, dass die totalitär-theokratische Republik Gilead auch nach den Ereignissen von 'The Handmaid's Tale' Staffel 6 fortbesteht. Der aufkeimende Widerstand sorgt in 'The Testaments' allerdings für einen Wandel, der Gilead letztendlich zu Fall bringen wird.

'Für diese jungen Frauen ist das Aufwachsen in Gilead alles, was sie kennen. Sie haben keine Erinnerungen an die Welt davor. Angesichts der Aussicht, zwangsverheiratet zu werden und ein Leben in Knechtschaft zu führen, müssen sie sich - mit alten und neuen Verbündeten - im Kampf um ihre Freiheit zusammenschließen.

' Eine bekannte Verbindung zur Originalserie. Bereits im Verlauf von 'The Handmaid's Tale' deutete sich bei der strengen und fanatischen Aufseherin ein innerer Wandel an, ihre Loyalität dem Regime gegenüber begann zu bröckeln. Sie ist zwar immer noch eine Tante, bekennt sich aber insgeheim zur Rebellion.

Im Spin-off erfahren wir mehr über ihre inneren Konflikte und ihre Rolle im Tante Lydia wird in 'The Testaments' zu einer Schlüsselfigur, die sich gegen das System stellt, nachdem sie die wahren Gräueltaten des Regimes erkannt hat. Nach außen wahrt sie den Anschein einer treuen Hüterin der Gilead-Regeln, insgeheim aber dokumentiert sie die Korruption der Führungsriege und betreibt Sabotage, um Gilead von innen zu destabilisieren.

Aus dem Buch wissen wir, dass Tante Lydia im Geheimen an einem brisanten Manuskript schreibt (dem Ardua-Hall-Holograph), in dem sie ihre Vergangenheit und Gileads Heuchelei offenlegt. Allerdings nicht nur Tante Lydia, sondern auch der Name von Chase Infinitis neuer Figur in 'The Testaments' dürfte Fans von 'The Handmaid's Tale' aus gutem Grund aufhorchen lassen.

Wie ihr Vorname es bereits vermuten lässt, handelt es sich bei , die als Kind der Familie von Kommandant MacKenzie aufgezogen wurde und den Adoptivnamen Agnes erhielt. In 'The Testaments' ist Agnes eine junge Frau, die innerhalb Gileads behütet, aber streng erzogen wurde. Ihre Adoptivmutter ist verstorben und ihr droht eine arrangierte Ehe mit einem deutlich älteren Kommandanten. Doch Agnes beginnt, Gileads patriarchale Strukturen infrage zu stellen.

Um der Frühverheiratung zu entkommen, lässt sie sich - ungewöhnlich für ein Mädchen ihrer Stellung - zur Tante ausbilden. Dabei erhält sie Einblicke in geheime Unterlagen und erfährt schließlich ihre wahre Herkunft: Ihre leibliche Mutter war eine Magd, die nach Kanada fliehen konnte, und Junes Tochter oder neuer Charakter: Wer ist Daisy? , der zweiten Tochter der Magd, die als Baby in Freiheit gebracht wurde und durch ihre vermeintliche Entführung zur Märtyrer-Figur Gileads wurde.

Daisy lebt inzwischen als Teenager ahnungslos in Kanada, bis ihre Adoptiveltern getötet werden und sie die Wahrheit über ihre Herkunft erfährt. Sie schließt sich einer gefährlichen Widerstandsmission an: Daisy kehrt nach Gilead zurück, um im Untergrund Informationen zu beschaffen. Dort trifft sie auf Agnes, und gemeinsam arbeiten die beiden jungen Frauen - unterstützt von Tante Lydia aus dem Inneren - daran, das Regime zu Fall zu bringen und die unterdrückten Frauen zu befreien.

Bekannt als June aus 'The Handmaid's Tale': Vor 32 Jahren sah Elisabeth Moss noch ganz anders aus 'The Handmaid's Tale': Nur wer aufmerksam zugeschaut hat, kommt durch dieses Quiz Ob Daisy allerdings auch in der Serie tatsächlich Junes Tochter Nichole ist, bleibt angesichts der unstimmigen Timeline (Daisy ist in 'The Testaments' bereits ein fast erwachsener Teenager, könnte laut Serienhandlung von 'The Handmaid's Tale' jedoch eigentlich erst im Kindesalter sein) zu bezweifeln. Ihre Rolle und Verbindung zu Agnes und June dürfte also entsprechend anders ausfallen





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