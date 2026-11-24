Während die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang an den Aktienmärkten eine historische Rallye auslöste, hat Bitcoin seine Kursgewinne bereits wieder...

Während die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang an den Aktienmärkten eine historische Rallye auslöste, hat Bitcoin seine Kursgewinne bereits wieder abgegeben.sorgte am Montag für ein Kursfeuerwerk an den internationalen Aktienmärkten.

Während die Nvidia-Aktie um 31,5 Prozent nach oben schoss, verzeichnete der Nasdaq Composite mit einem Plus von 6,5 Prozent seinen stärksten Handelstag seit April 2025. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument.

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Beachten Sie auch dieprofitierte zunächst von der zurückgekehrten Risikobereitschaft und kletterte zeitweise auf 64.500 US-Dollar. Doch die Euphorie hielt nur wenige Stunden an. Am Dienstagnachmittag notiert Bitcoin 1,93 Prozent im Minus bei 60.080 US-Dollar. Ethereum verliert 1,75 Prozent auf 1.693 US-Dollar.

Noch stärker trifft es zahlreiche Altcoins. Während XRP und Solana 2,43 beziehungsweise 3,6 Prozent verlieren, führt Zcash mit einem Minus von 9,12 Prozent erneut die Verliererliste an. Min Jung, Analyst bei Presto Research, führt das schnelle Ende der Rallye auf unveränderte makroökonomische Belastungsfaktoren zurück. Huangs Rückkehr habe zwar die Führungskrise bei Nvidia beendet, an den eigentlichen Problemen von Bitcoin jedoch nichts geändert: einem starken US-Dollar, drohenden Zinserhöhungen und anhaltenden ETF-Abflüssen. 569,7 Millionen US-Dollar aus den US-amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs ab.

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Davon entfielen 509,3 Millionen US-Dollar auf BlackRocks IBIT. Damit summieren sich die Abflüsse im November bereits auf 4,71 Milliarden US-Dollar – so viel wie in keinem anderen Monat seit Einführung der US-Bitcoin-Spot-ETFs. Eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 €. wurden innerhalb von 24 Stunden die Positionen von mehr als 134.300 Händlern im Gesamtwert von 825 Millionen US-Dollar liquidiert.

Dominick John, Analyst bei Zeus Research, warnt angesichts der schwachen Kaufnachfrage vor weiteren Kursverlusten. Sollte Bitcoin nachhaltig unter die Marke von 60.000 US-Dollar fallen, drohe ein Rückgang auf 58.000 US-Dollar oder sogar auf das jüngste Zweijahrestief bei 55.000 US-Dollar. Der schnelle Kursrückgang zeigt, dass es Bitcoin selbst in einem äußerst positiven Börsenumfeld an nachhaltiger Kaufnachfrage mangelt. Sollten die US-Inflationsdaten am Mittwoch die Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung bestärken, dürfte die Gefahr eines erneuten Rückfalls auf 55.000 US-Dollar deutlich steigen.

Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund.

Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Während die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang an den Aktienmärkten eine historische Rallye auslöste, hat Bitcoin seine Kursgewinne bereits wieder abgegeben.