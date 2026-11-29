Mit viel Medienwirbel startete in Russland eine TV-Serie über den sowjetischen Gewaltherrscher Josef Stalin. Russische Beobachter sind darüber zwiegespalten und argumentieren, der Kreml bediene damit 'kleinbürgerliche Reflexe' und Untertanengeist.

"Im Grunde ist alles, was Putin vom Stalinismus braucht, die Verherrlichung eines unersetzlichen, weisen Führers, der legitimiert ist, weil er den Krieg gewonnen hat", so der russische Politologe] über den vom Kreml geförderten Hype um Stalin: "Das ist ein klares Signal an die Gesellschaft und insbesondere an die Eliten, dass Hoffnungen auf 'Tauwetter' vergebens sind.

Solche Konstrukte führen jedoch möglicherweise nicht zum gewünschten Ergebnis – die Bevölkerung wird nämlich froh sein, wenn das System Stalins zurückkehrt. Das würde endlich unsere einheimischen, parasitären Bürokraten und Beamten in ihre Schranken weisen.

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" Die Konfrontation mit dem Westen sei für die russische Bevölkerung nur von untergeordneter Bedeutung, so Drise: "Kleinbürgerliche Reflexe sind im russischen Volk nach wie vor stark ausgeprägt. "]: "Russische Staatsmänner, die die Zügel lockerten und den Druck auf die Gesellschaft verringerten verloren schnell an öffentlichem Respekt und wurden demütigendem Spott ausgesetzt.