In Niederösterreich steht die Schließung eines Tiefkühlwerks bevor, wodurch zahlreiche Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren. Ein betroffenes Ehepaar sorgt sich um seine Zukunft.

In Niederösterreich steht die Schließung eines Tiefkühlwerks bevor, wodurch zahlreiche Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren. Ein betroffenes Ehepaar sorgt sich um seine Zukunft.

“ im Gespräch mit Tamara P. und ihrem Mann Manfred erfährt, ist das Paar von den Auswirkungen ebenfalls betroffen. Die Situation belaste die beiden sehr.

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„Alle waren frustriert, als die Nachricht von der Schließung kam, manche Arbeiter haben sogar geweint. Denn einige sind schon seit immer und ewig im Betrieb“, erzählt Tamara. Sie selbst ist seit 20 Jahren bei Ardo beschäftigt und arbeitet derzeit im technischen Service. Ihr Mann ist seit vier Jahren im Unternehmen tätig.