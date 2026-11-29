Ebay zelebriert den Black Friday genauso wie andere Shops. Die besten Ebay-Angebote rund um Dyson, Roborock, Apple und mehr sind hier aufgelistet.

Die besten Angebote bei Ebay am Black Friday? Von Apple, Dyson über Samsung – wir haben eine Top-Übersicht. Nach dem Black Friday ist vor dem Frühjahrsputz.

Dyson verkauft bei Ebay einen beliebten Akkusauger zur Hälfte und der ist richtig beliebt. Kein Interesse? Ein Besuch bei Ebay lohnt trotzdem. Die besten Deals im Überblick.

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Die diesjährige Black-Friday-Sause neigt sich dem Ende entgegen, aber das Rabattfeuerwerk tobt unbeirrt weiter. Auch bei Ebay purzeln noch immer die Preise. Ob Roborock-Saugroboter für 64 Euro, Akku-Sauger von Dyson für 252 Euro oder GTA 6 zum Sparkurs, die Auswahl an starken Deals ist riesig. Der nachfolgende Überblick stellt die aktuell besten Angebote kurz vor und zeigt, bei welchen Produkten sich jetzt richtig sparen lässt.