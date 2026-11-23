Kevin – Allein zu Haus-Fans können sich freuen, denn Macaulay Culkin wird nach über drei Jahrzehnten wieder in seine berühmte Rolle schlüpfen. Doch es gibt auch einen prominenten Kritiker.

Kevin – Allein zu Haus-Fans können sich freuen, denn Macaulay Culkin wird nach über drei Jahrzehnten wieder in seine berühmte Rolle schlüpfen. Doch es gibt auch einen prominenten Kritiker.das Skript schreiben und mit ihrer Produktionsfirma Point Grey in das Projekt einsteigen.

Rogen ist bekennender Fan der Filme und deckte 2018 Aktuell befindet sich die Fortsetzung noch in einer frühen Entwicklungsphase. Offizielle Details zur Handlung gibt es bislang nicht, doch Culkin hatte bereits im Sommer seine Idee vorgestellt. , der von seinem Sohn aus dem Haus ausgesperrt wird. Culkin, der in den früheren Filmen mit viel Einfallsreichtum die Einbrecher fernhielt, muss nun also selbst einbrechen.

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Ob diese Idee tatsächlich umgesetzt wird, ist noch nicht bekannt. Das ist der wahre Grund in Kevin – Allein zu Haus, warum sich Mrs. McCallister plötzlich an ihren vergessenen Sohn erinnertzu versuchen, etwas zurückzuholen, das wir vor 35 Jahren gemacht haben. Ich finde, dieser Film sollte in Ruhe gelassen werden.spielte in den Filmen Kevins Mutter. Auch wenn sie wenig Screentime hatte, machte sie laut Columbus die Hälfte des Films aus.

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Ohne die beiden im Film ist es kein FilmOb Culkin in der Rolle des Vaters eine ebenso fesselnde Performance wie O'Hara hinlegen wird oder sich eher an den chaotischen Dieben orientiert, bleibt abzuwarten.