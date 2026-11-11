Alleinerziehende mit hohem Einkommen drohen für Unterhaltsvorschuss

Ein neuer Gesetzentwurf des Familienministeriums begrenzt den Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende, die jährlich mehr als 40.000 Euro verdienen. Die Höhe des Limits sinkt pro Kind und die Änderung steht noch zur Beschlussfassung.

Alleinerziehende, die ein Jahresgehalt von mehr als 40.000 Euro erzielen, könnten künftig keinen Anspruch mehr auf staatlichen Unterhaltsvorschuss haben, wenn der andere Elternteil nicht zahlt. Ein Gesetzentwurf des Familienministerium s wurde bereits in die regierungsinterne Abstimmung aufgenommen und steht noch vor einer endgültigen Entscheidung. Der Kern der Änderung ist, dass die Einkommensgrenze für den Zugang zum Zuschuss mit jedem weiteren Kind um zehntausend Euro ansteigt.

Detailierte Eckpunkte des neuen Vorschusses

Der Antrag auf Unterhaltsvorschuss kann bei höchstens rund vierfachem Bruttoverdienst pro Monat von einem Kind ausgesetzt werden. Bei einem Kinderzuwachs steigen die Fristwerte mit zehntausend Euro. Die Untergrenze für die Zahlung des Vorschusses läge damit bei etwa 4.500 Euro brutto pro Monat bei nur einem Kind. Konkret heißt das, wenn eine Mutter oder ein Vater ein Nettogehalt von mehr als 4.500 Euro pro Monat hat, wird der Staat sich von einem Unterhaltspflichtigen abwendet. Der Plan selbst ist noch nicht vollständig öffentlich, und die genauen Modalitäten könnten sich vor dem Kabinett noch ändern.

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Reaktionen der Politik und der Wirtschaft

Bundesministerin Prien betonte, dass das Ziel der Maßnahme sei, die Belastung des Staates zu senken. Sie bezeichnete die Regelung als notwendige Bürgergarantie. Auf der anderen Seite kritisierte der Wirtschaftsökonom Beck die Grenze als "völlig irrsinnig". Er führte an, dass bis zu 100.000 Alleinerziehende durch den neuen Zuschuss steigen könnten, sofern ihr Einkommen für die Einstufung qualifiziert, was seiner Meinung nach zu Arbeitsanreizen führen könnte. Beck machte darauf aufmerksam, dass die durchschnittliche Nettoauszahlung pro Kind über 300 Euro betragen würde und lediglich ein geringer Teil des Geldes - etwa 17 Prozent - von den tatsächlich unterhaltspflichtigen Eltern zurückgeholt werden kann.

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Auswirkungen auf den Haushaltsplan und zukünftige Maßnahmen

Im Jahr 2024 wurden die Bundes- und Landesbehörden rund 3,2 Milliarden Euro Unterhaltsvorschuss an alleinerziehende Eltern ausgezahlt. Die Rückgriffquote lag bei nur 17 Prozent, was die Kosten für den Staat sehr hoch machte. Im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD wurde verankert, dass künftig mehr Druck auf säumige Unterhaltspartner ausgeübt werden soll. Dazu gehören härtere Sanktionen wie Führerscheinentzug und ein tieferes Ziel, die Rückgriffquote zu erhöhen. Der neue Gesetzentwurf ergänzt das bereits bestehende Erfassungswerkzeug um ein Einkommenlimit, das die Verteilung des Vorschusses auf einem differenziellen Niveau regelt.

Erwartete nächste Schritte im parlamentarischen Prozess

Der Entwurf muss im Kabinett diskutiert und anschließend im Bundestag beraten werden, bevor er beschlossen werden kann. Änderungen sind noch möglich, zum Beispiel bei der exakten Einstufung der Einkommensgrenze oder der Verbindlichkeit der Beglaubigung. Sobald das Gesetz in Kraft tritt, werden die Sozialdienste vor Ort prüfen, ob die neuen Kriterien für die Antragsteller gelten. Auf lange Sicht soll die Maßnahme die Belastung der öffentlichen Haushalte senken und gleichzeitig die Verantwortung der nicht zahlenden Eltern erhöhen. Die Umsetzung wird seitens der Ministerien eng überwacht, und der Fortschritt wird regelmäßig in öffentlichen Berichtswesen reflektiert.