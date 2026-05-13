Die Berichte über den Stand der iranischen Raketen- und Abschussrampenbestände stehen in starkem Gegensatz zu den Behauptungen der US-Regierung. Während sie erwidert haben, dass der Iran im Krieg durch die USA und Saudi-Arabien militärisch weitestgehend geschlagen sei, wird von Sprachgenossenschaften wie der "New York Times" und der "Washington Post" eine andere Darstellung geliefert. Dies sei angesichts der growing concerns over the potential escalation of the conflict in the region, the collapse of the economy due to sanctions, and the mounting casualties among the military personnel

Der Iran hat trotz monatelanger Angriffe noch immer den Großteil seiner Raketen und mobilen Abschussrampen. Amerikanische Geheimdienste berichten, dass rund 70 Prozent der Abschussrampen und etwa 70 Prozent des Raketenarsenals sind weiterhin intakt.

Dies geht aus Erkenntnissen von Anfang Mai hervor, die von der "New York Times" berichtet wurden. Auch die unterirdischen Raketenlager sind wieder zugänglich. Die Zeitung bezieht sich auf Personen, die mit den Geheimdiensterkenntnissen vertraut sind. Bisher hatte die "Washington Post" über eine ähnliche Analyse berichtet.

Demnach verfügt der Iran über etwa 75 Prozent seiner Vorkriegsbestände an mobilen Abschussrampen sowie rund 70 Prozent seiner Raketen. Ein amerikanischer Regierungsbeamter wies zudem auf Hinweise hin, dass die iranische Führung fast alle unterirdischen Lagerstätten wieder in Betrieb genommen hat. Besonders alarmierend für hochrangige Beamte ist, dass der Iran offenbar den Zugang zu den meisten seiner Raketenstellungen entlang der Straße von Hormus wiederhergestellt hat, was die "New York Times" ebenfalls meldet





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