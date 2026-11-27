Bei einem Großeinsatz in einer Kita in Leverkusen-Schlebusch entwickelten 17 Kinder plötzlich allergische Symptome. Alle Kinder wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.

Bei einem großen Einsatz am Freitag in einer Kinder tagesstätte in der Morsbroicher Straße in Leverkusen -Schlebusch traten bei mehreren Kinder n plötzlich allergische Reaktionen auf. Die Stadt Leverkusen bestätigte diesen Vorfall auf Anfrage und ordnete die vorsorgliche Aufnahme von 17 betroffenen Kinder n in Krankenhäuser an. Rettungswagen aus der näheren und weiteren Umgebung wurden zum Einsatzort gerufen, um die Versorgung der Kleinen sicherzustellen.

Medizinische Versorgung und Einsatzkräfte

Die medizinische Notfallversorgung wurde durch eine hohe Zahl an Einsatzfahrzeugen gewährleistet, da die Situation als dringlich eingestuft wurde. Unter den helfenden Kräften befand sich der Kinderrettungswagen des Städtischen Klinikums Leverkusen. Dieses speziell ausgerüstete Fahrzeug ist erst seit rund einem Jahr im operativen Einsatz und wurde am Freitag mit dem Chefarzt der Kinderambulanz besetzt, um eine spezialisierte Behandlung vor Ort zu ermöglichen.

Also read So wird der Reha-Antrag für Kinder ein Erfolg

Die Stadtverwaltung gab an, dass die allergischen Symptome der Kinder plötzlich und ohne Vorankündigung aufgetreten sind. Die betroffenen Kleinen werden derzeit von Kinderärzten umfassend untersucht und behandelt. Der genaue Auslöser für die plötzlichen körperlichen Beschwerden ist der Behörde bislang noch nicht bekannt und wird aktuell recherchiert.

Verteilung der Patienten auf Behandlungsorte

Insgesamt wurden siebzehn Kinder zur Sicherheit in klinische Einrichtungen verlegt, um schwerwiegende Folgen der allergischen Reaktionen auszuschließen. Die Mehrzahl der Patienten, nämlich fünfzehn Kinder, wurde in das nahegelegene Klinikum Leverkusen transportiert. Dort erfolgte die erste medizinische Abklärung und Stabilisierung der kleinen Patienten unter Aufsicht der Fachärzte.

Advertisement

Advertisement

Zwei weitere Kinder wurden in eine spezialisierte Kinderklinik nach Köln verbracht. Diese Verteilung auf verschiedene Kliniken zeigt die Kapazitäten des regionalen Rettungsdienstes, aber auch die Notwendigkeit, auf spezialisierte Einrichtungen in der Umgebung zurückzugreifen, falls die Symptomatik besondere medizinische Aufmerksamkeit erfordert.

Behördliche Aufklärung und Verantwortlichkeit

Die Stadt Leverkusen hat erklärt, dass vorerst keine weiteren Details zur genauen Ursache der allergischen Reaktionen veröffentlicht werden. Ebenso sind die Altersangaben der betroffenen Kinder noch nicht öffentlich gemacht worden. Die zuständigen Fachbereiche der Stadtverwaltung arbeiten eng zusammen, um den Hergang des Vorfalls lückenlos aufzuklären und die notwendigen Schlussfolgerungen für die Sicherheit in Kitas zu ziehen.

Die Aufklärung des Vorfalls steht unter der Leitung von Marc Adomat, dem Stadtdirektor und Dezernenten für Bildung, Jugend und Sport. In seiner Funktion koordiniert er den Austausch zwischen den verschiedenen Abteilungen, um die Ursache so schnell wie möglich zu identifizieren. Sollte sich ein konkreter Auslöser wie ein verunreinigtes Lebensmittel oder ein Allergen in der Einrichtung ergeben, werden erforderliche Maßnahmen umgehend abgestimmt und eingeleitet.