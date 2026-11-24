Immer mehr Vertragsdetails von Jamal Musiala werden öffentlich. Manuel Neuer urlaubt mit einer unbekannten Frau – und ganz nebenbei steht ein wichtiges Spiel in der Champions League bevor.

Alles dreht sich um Musiala und Neuer – und Fußball spielen sollen die Bayern auch noch Immer mehr Vertragsdetail s von Jamal Musiala werden öffentlich. Manuel Neuer urlaubt mit einer unbekannten Frau – und ganz nebenbei steht ein wichtiges Spiel in der Champions League bevor.

Wie ein Spiel aber auch gleichzeitig so gelegen und so ungelegen kommen kann. Die Bayern freuen sich einerseits, nach den aufregenden und geschwätzigen vergangenen Tagen endlich wieder ihrer eigentlich zugedachten Aufgabe nachzukommen, die darin besteht, Fußball zu spielen.

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Andererseits ist das derzeit aber furchtbar schwierig eine Mannschaft auf das Feld zu schicken, die jenen Ansprüchen genügt, die die Bayern zunächst einmal selbst an sich haben.eine gute Ausgangsposition für die dann noch folgenden drei Partien zu erspielen. Ein Sieg bei den Franzosen würde die Chancen immens erhöhen, am Ende der Ligaphase einen der ersten acht Plätze einzunehmen und sich somit direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren.

Zumindest die sportliche Führung, wie auch die Spieler werden froh sein, dass es zumindest für die Dauer des Aufeinandertreffens mit den Franzosen keine Wortmeldungen rund um den Gesundheitszustand oder die Vertragsdetails von Jamal Musiala geht.. Jamal Musiala hatte am vergangenen Freitag nach einer verletzungsbedingten Pause gerade sein Comeback gegen den 1. FC Köln gefeiert, als das Aufsichtsratsmitglied Rummenigge sagte, dass man wohl mal über die Details des Arbeitspapieres mit Musiala reden müsse.

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Schließlich sei nicht abzusehen, ob dieser wieder zu jener Leistung fähig sein wird, wie zum Zeitpunkt seiner Unterschrift.. Möglicherweise ist es wiederum eine Folge dieser Reaktion, dass zuletzt immer mehr Details zum Kontrakt Musialas öffentlich wurden. Die Seite des Spielers dürfte daran relativ wenig Interesse gehabt haben. Musiala soll neben seines Jahresgehalts auch noch ein Handgeld in Höhe von 22 Millionen Euro kassiert haben.

Außerdem hätten seine Vertreter in das Papier verhandelt, dass Musiala im Falle einer Verletzung oder einer Krankheit sechs Monate die vollen Bezüge erhält. Standardmäßig sind sechs Wochen festgehalten.gesichtet, wie sie die Geschäftsräume des FC Bayern betraten. Ein Gespräch zwischen Spieler- und Vereinsseite ist gewiss nicht die schlechteste Idee. Ob allerdings aufgrund eines Treffens Ruhe in die sensible Thematik einzieht, ist offen.

Von den Diskussionen rund um Musiala hat zuletzt Manuel Neuer profitiert. Der befindet sich derzeit zwar im Krankenstand, liefert aber trotzdem Schlagzeilen. Immerhin aber konzentrierte sich nicht die komplette Sportboulevard-Branche auf den Torhüter. , den Kurztrip hatten die Bayern ihm genehmigt.

Kurz zuvor war bekannt geworden, dass Neuers zweite Ehe gescheitert ist. Im August hatte seine Ehefrau Anika das zweite gemeinsame Kind geboren. Wie nun publik wurde, war Neuer bereits im September mit einer Frau im Sizilien-Urlaub gesehen worden. Das geht in erster Linie die Familie etwas an, lässt aber immerhin vermuten, welch interessante Standpunkte bezüglich eines gedeihlichen Miteinanders manch Persönlichkeit des öffentlichen Lebens vertritt.

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In Lille nun wird freilich wieder Jonas Urbig im Tor der Münchner stehen. Er ist das mittlerweile gewohnt und verrichtete seinen Dienst unlängst gegen Köln in einer Art, die an den jungen Manuel Neuer erinnerte. In der Defensive haben die Münchner ohnehin keinerlei Sorgen. Im Angriff allerdings grassiert der Fachkräftemangel.

Harry Kane fällt ebenso wie Ismael Saibari bis ins nächste Jahr hinein aus. Serge Gnabry ist nach seiner Muskelverletzung noch nicht einsatzfähig und Michael Olise muss mit einer Fußprellung zumindest das Spiel in Lille ausfallen lassen. Immerhin absolvierte Luis Diaz das Abschlusstraining wieder mit der Mannschaft, von Beginn an wird er aber nicht spielen können. Bei Jamal Musiala käme ein Startelfeinsatz überraschend, nachdem er gerade erst auf das Feld zurückgekehrt ist.

Vincent Kompany wird also improvisieren müssen. Möglicherweise läuft etwa Lennart Karl als nomineller Stürmer auf. Geplant hatten das die Bayern vor der Saison gewiss nicht. Dafür, dass die Bayern in dieser Saison weiterhin noch ohne Niederlage sind, verlaufen die vergangenen Tage recht unruhig. Wie unverschuldet und verschuldet gleichzeitig ein Verein daran doch sein kann.