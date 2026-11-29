Raumfahrer und Alzheimer-Patienten könnten davon profitieren, dass Mäuse tagelang schlafen. Istanbuler protestieren trotz Verbot gegen Gewalt an Frauen. Und: Rettung für Rios ältestes Restaurant. Die guten Nachrichten der Woche.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin bereit für den Winterschlaf. Ich sehne den Dezember herbei, die Zeit zwischen den Jahren. Wenn man im besten Fall nichts machen muss, außer auf der Couch zu liegen.

Zu verdauen. Vielleicht mal spazieren zu gehen und dann weiterzudösen. Sie merken schon, ich schreibe diese Zeilen übernächtigt. Wohl deshalb hat mich die Überschrift eines Artikels so gefesselt, den mein Kollege Martin Schlak geschrieben hat: »Können wir bald Menschen in den Winterschlaf versetzen?

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« Die Frage klingt wie aus einem Science-Fiction-Film. Tatsächlich forscht die Europäische Raumfahrtbehörde Esa seit vielen Jahren daran, Menschen in ein Dauerschlummern zu versetzen. Man stelle sich vor: Astronautinnen und Astronauten könnten über längere Zeit ohne Nahrung auskommen, würden weniger Sauerstoff verbrauchen und wären womöglich weniger anfällig für Strahlung. Doch nicht nur die Raumfahrt verspricht sich von der Idee des Winterschlafs Vorteile.