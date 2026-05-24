Alles steht Kopf 2: Der größte Hit des Jahres feiert Fernsehpremiere

Der Pixar-Hit Alles steht Kopf 2 feiert heute, am 24. Mai 2026, ab 20.15 Uhr seine deutsche Fernsehpremiere in Sat.1! Der Film ist nicht nur der weltweit erfolgreichste Film seines Jahrgangs, sondern auch einer der schönsten und emotionalsten Filme, die es 2024 auf die Leinwand geschafft haben.

Sidneys Lieblingsfigur ist Donald Duck, sein erster Kinofilm war Disney s Aladdin und bereits in der Grundschule las er eine Walt- Disney -Biografie. Wenn er könnte, würde er ins Disney land auswandern, aber da das nicht geht, muss ihn seine Disney -Sammlung bei Laune halten.

So gefragt war 2024 kein anderer Film: Alles steht Kopf 2 ist der größte Hit seines Jahrgangs und sogar einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten! Heute Abend läuft das bewegende, lustige, kreative Pixar-Sequel erstmals im deutschen Fernsehen. Es ist nicht nur der weltweit erfolgreichste Film seines Jahrgangs, sondern auch einer der schönsten und emotionalsten Filme, die es 2024 auf die Leinwand geschafft haben: Pixars Mega-Hit nahm über 1,69 Milliarden Dollar ein.

Und mit rund 5,85 Millionen verkauften Eintrittskarten war der bildhübsch animierte Gefühlsreigen auch in Deutschland der größte Blockbuster 2024! Wir können euch nur empfehlen, Alles steht Kopf 2 nachzuholen, solltet ihr ihn noch nicht gesehen haben. Und auch wiederholtes Anschauen lohnt sich, schließlich gibt es wahnsinnig viel im Animationskracher zu entdecken. Heute bietet sich im Free-TV die Gelegenheit dazu: Alles steht Kopf 2 feiert heute, am 24.

Mai 2026, ab 20.15 Uhr seine deutsche Fernsehpremiere in Sat.1! Lernten wir die elfjährige Riley kennen – und die Verkörperungen der ihr Handeln beeinflussenden Basisemotionen. Jetzt, zwei Jahre später, rutscht Riley in die Pubertät. Und die bringt große Veränderungen für Freude.

Welch ein Timing! Denn genau jetzt besucht Riley ein Eishockey-Camp, bei dem ihr Sozialgefüge und ihr Selbstbild durchgerüttelt werden – da ist die Revolte in ihrer Schaltzentrale nicht fern... Wie schon der erste Alles steht Kopf Teil ist auch dieser Pixar-Hit eine Parade an brillanten Designs: Rileys Innenleben wird auf gewitzte, sich intuitiv selbst erklärende und künstlerisch ebenso abwechslungsreiche wie stimmig-zusammenhängende Weise visualisiert.

Zweifel, Peinlich, Neid & Ennui: Der Regisseur von Alles steht Kopf 2 rankt für uns die vier neuen Emotionen – nach der Schwierigkeit ihres Designs! , der nicht davor scheut, zwischendurch kurz wehzutun, bevor Pixar zum Trost wieder Seelenbalsam bietet. Das macht Alles steht Kopf 2 zu einem der besten Filme seines Kinojahrgangs. Einer der besten Filme dieses Jahrgangs hat es erst kürzlich ins Abo von Disney+ geschafft.

Und der geizt ebenfalls nicht mit Emotionen: Nur 2 Monate nach Kinostart jetzt auf Disney+: Der beste Film des Jahres – ein bildgewaltiger Rausch mit einzigartiger Sogkraft! Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Das Geheimnis hinter dem Erfolg von Alles steht Kopf 2: Wie es gelang, das emotionale Universum einer Teenagerin zu erzählen 22 Jahre nach dem Original: Nach Der Teufel trägt Prada 2 kommt der nächste Kult-Hit mit Anne Hathaway zurück – als Serie bei Disney





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