Alles was zählt: Ben kämpft für Charlie gegen Simones Absage

Am 9. November 2026 setzt sich Ben für Charlie ein, während Joana Karriere macht. Imanis Einsatz überrascht Kilian. Lesen Sie die Fakten zu den TV-Highlights.

Am Montag, dem 9. November 2026, läuft die beliebte Daily Soap Alles was zählt um 19:05 Uhr auf RTL im Free-TV. Die Zuschauer dürfen in dieser Folge auf spannende Wendungen hoffen, die tief in die persönlichen Konflikte der Charaktere eintauchen. Die Serie, die seit fast zwei Jahrzehnten mit Geschichten über Liebe, Ehrgeiz und familiäre Streitigkeiten fesselt, zeigt erneut, dass in der Handlung immer etwas passiert. Die aktuelle Episode wirft neue Fragen auf, die das Schicksal der Protagonisten entscheidend beeinflussen könnten.

Ben setzt sich für Chardies sportliches Comeback ein

Ben, dargestellt von Jörg Rohde, steht am 9. November 2026 vor einer emotionalen Aufgabe. Er möchte ein Versprechen an Deniz, gespielt von Igor Dolgatschew, einlösen, indem er für dessen ehemalige Verlobte Charlie sorgt. Ben will sicherstellen, dass Charlie, verkörpert von Shaolyn Fernandez, trotz der gescheiterten Hochzeit ihre sportlichen Ziele nicht aus den Augen verliert. Seine wichtigste Aufgabe ist es, Simone, gespielt von Tatjana Clasing, von dieser Sichtweise zu überzeugen.

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Simone erwägt zurzeit die Absage der geplanten Eisrevue, da sie Charlie emotional noch nicht für einen öffentlichen Auftritt bereit hält. Sie sorgt sich um das Wohlbefinden der jungen Frau nach dem traumatischen Erlebnis am Hochzeitstag. Ben setzt jedoch alles daran, Simone von der Durchführung der Veranstaltung zu überzeugen. Sein Argument ist klar: Die Unterstützung ist genau das, was Charlie in dieser schweren Phase braucht, um wieder auf die Beine zu kommen.

Der Einsatz von Ben zeigt schließlich Erfolg. Simone schöpft neuen Mut und stimmt der Fortsetzung der Eisrevue zu. Was weder Simone noch Charlie wissen ist, dass Bens primäres Motiv die Erfüllung eines Versprechens an Deniz ist. Dieser Hintergrund bleibt vorerst verborgen und verleiht der Aktion eine zusätzliche Ebene der Komplexität. Die Frage bleibt, ob Charlie wirklich in der Lage ist, an ihre Träume zu glauben, wenn sie unter dem Druck des Auftritts steht.

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Joana kämpft um beruflichen Aufstieg gegen Gabriella

Neben den dramatischen Entwicklungen im Privatleben von Charlie steht eine weitere Handlung im Fokus. Joana, gespielt von Josephine Martz, möchte auf ihrem neuen Karriereweg so schnell wie möglich vorankommen. Ihre Ambitionen führen sie jedoch direkt in einen Konflikt mit Gabriella, dargestellt von Bianca Hein. Um ihre Ziele zu erreichen, muss Joana Gabriella von ihrem Vorhaben überzeugen.

Diese Dynamik zeigt, wie wichtig berufliche Beziehungen und Überzeugungskraft in der Serie sind. Joanas Drang nach Erfolg kollidiert mit der Autorität oder den Plänen von Gabriella. Der Ausgang dieses Konflikts könnte sich langfristig auf Joanas Position in ihrem Arbeitsumfeld auswirken. Die Zuschauer können erwarten, dass die Spannung zwischen den beiden Charakteren in der Folge am 9. November 2026 deutlich zunimmt.

Imanis Engagement überrascht Kilian als Vertreter

Parallel dazu neigt sich die Zeit von Imani, gespielt von Féréba Koné, als Vertretung für Kilian, dargestellt von Marc Dumitru, dem Ende. Imani hat die Aufgaben von Kilian übernommen und diese mit bemerkenswertem Engagement erledigt. Diese Arbeitseinstellung bleibt Kilian nicht verborgen, was zu neuen Perspektiven in ihrer Beziehung führen könnte.

Dass Imani die Aufgaben mit solcher Hingabe wahrnimmt, könnte Kilian überraschen. Seine Reaktion auf diese Leistung wird möglicherweise das weitere Geschehen beeinflussen. Die Tatsache, dass Imani so gut funktioniert, stellt Kilian vor die Frage, ob er seine eigenen Fähigkeiten oder seine Position möglicherweise neu bewerten muss. Dieser Aspekt der Handlung fügt der alltäglichen Dramatik eine professionelle Dimension hinzu.

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Zusammenfassung der vergangenen Ereignisse und Ausblick

Die Ereignisse der vorherigen Folgen bereiten den Boden für die aktuellen Konflikte. Charlie wurde am Tag ihrer geplanten Hochzeit von Deniz verlassen, was zu ihrer emotionalen Zerbrechlichkeit führte. Sie klammert sich dennoch an die Hoffnung auf Deniz Rückkehr und lehnt das Angebot von Leyla, dargestellt von Suri Abbassi, ab, zurück in die WG zu ziehen. Diese Weigerung zeigt Chardes inneren Konflikt zwischen Realität und Hoffnung.

Auch bei anderen Charakteren gab es Entwicklungen. Simone konnte dank Leopold, gespielt von Stephan Benson, zunächst abschalten, merkte jedoch später, dass sie Richard, dargestellt von Silvan-Pierre Leirich, aus den Augen verloren hatte. Nick, gespielt von Raphael Kalkowski, schöpfte durch die Unterstützung seiner Freunde neue Kraft und gewann die Essener Kickbox-Meisterschaft. Diese Siege und Verluste formen die aktuelle Lage der Figuren.

Alles was zählt läuft montags bis freitags um 19:05 Uhr auf RTL. Die Serie bietet weiterhin eine Mischung aus emotionalen Tiefen und spannenden Wendungen. Die Zuschauer sind eingeladen, zu beobachten, wie sich die Versprechen und Konflikte dieser Woche entwickeln werden.