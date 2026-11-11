"Alles was zählt" enthüllt neue Konflikte in Staffel 2026

In der neuen Folge von 'Alles was zählt' rücken alte Rivalitäten und neue Entscheidungen in den Fokus. Die Charaktere kämpfen um Liebe, Karriere und Selbstbestimmung.

Die beliebte Daily Soap "Alles was zählt" bleibt auch im Jahr 2026 ein Centerpunkt für Fans von Liebe, Ehrgeiz und familiären Konflikten. In der aktuellsten Staffelfolge, die heute exklusiv auf RTL+ am Mittwoch, dem 11. November 2026, ausgestrahlt wird, drängen sich neue Spannungen zwischen den Hauptcharakteren zusammen.

Zurückgreifen auf romantische Nähe

Luca (Orlando Lenzen, 27) und Kilian (Marc Dumitru, 40) entwickeln eine steigende Nähe zueinander. Simone (Tatjana Clasing, 62) verliert allerdings keine Mühe, diese Entwicklung zu beobachten und misstraut dabei den neuen Gefühlen. Währenddessen verfolgt Simones Enkel eigene Ziele und scheint dem Großmutterwindungen geschickter zu begegnen, als zunächst angenommen. Die Folge setzt an dieser Wendung an, indem Simone Charlie (Shaolyn Fernandez, 29) zeigt, niemals ihre Ziele von einem Mann abhängig zu machen.

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Charlie kämpft um Bild in der World Cup

Charlie steht vor einer schwierigen Entscheidung: die Einladung zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft anzunehmen. Obwohl die Chance für ihre sportliche Karriere verlockend ist, zögerte sie zunächst. Ben (Jörg Rohde, 42) nahm sich ein drastisches Vorhaben daraus, um sie zum Handeln zu bewegen. Durch all diese Konflikte Silber stärkt Charlie zurück, ihr neues Selbstvertrauen im Eislaufkampf zimmert. Gleichzeitig stellt sich ihr eine neue Herausforderung als Sportlerin, die ihr könnte einen Perspektivwechsel ermöglichen.

Familiäre Kriege: Gabriella versus Joana

Die Autorität von Gabriella (Bianca Hein, 51) gerät bei einem Konflikt mit ihrer Tochter Joana (Josephine Martz, 26) durcheinander. Gabriella setzt die beruflichen Pläne, die Joana für ihre Zukunft hatte, abrupt ein, und glaubt damit das Thema endgültig zu erledigen. Doch Joana lässt sich nicht so leicht aufgeben, und die Situation sorgt für weitere Spannungen innerhalb der Familie. Parallel dazu wird von Imani (Féréba Koné, 36) erkannt, dass Kilian sie nun als ernstzunehmende Konkurrentin sie sieht, obwohl ihr eigentlich nur die Charity-Aktion zum Erfolg bringen wollte.

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Vanessa, Johannes und emotionale Distanz

Vanessa (Julia Augustin, 39) hat mit Johannes (Maximilian Schneider) erneut einen emotionalen Konflikt. Ihre Weigerung, Johannes zurückzurufen, hat zu einer Distanz zwischen den beiden geführt, doch Vanessa erkennt, dass ihr eigener emotionaler Konflikt vor dem steht. In der Folge wird sie sich mit eigenen Gefühlen auseinandersetzen und die Frage stellen, ob sie die Distanz selbst verursacht hat oder ob es mehr als nur Johannes war.

Ausblick: kommende Folgen

Fans der Serie können die aktuelle Saga gleich heute auf RTL+ verfolgen. Der nächste Filmaufruf erscheint am Sonntag, dem 18. November 2026, um 19:05 Uhr im Free-TV. Während die Geschichte hinter den Kulissen des Eissports weitergeht, wird der Fokus in der kommenden Folge weiterhin auf das Zusammenspiel von Liebe, Karriere und familiären Konflikten liegen. Zudem bleibt abzuwarten, wie die Beteiligten mit ihren offenen Konflikten und emotionalen Entscheidungen umgehen werden.