"Alles was zählt" heute: Daniela schwanger, Charlie und Deniz streiten

Die beliebte Daily Soap "Alles was zählt" begeistert täglich seit fast zwei Jahrzehnten mit fesselnden Geschichten rund um Liebe, Ehrgeiz und familiäre Konflikte. In der beliebten Serie "Alles was zählt" ist immer etwas los. Doch was erwartet die Zuschauer heute? Eines ist sicher: Auch heute gibt es wieder einige spannende Wendungen.

Die beliebte Daily Soap "Alles was zählt" begeistert täglich seit fast zwei Jahrzehnten mit fesselnden Geschichten rund um Liebe , Ehrgeiz und familiäre Konflikte. In der beliebten Serie "Alles was zählt" ist immer etwas los.

Doch was erwartet die Zuschauer heute? Eines ist sicher: Auch heute gibt es wieder einige spannende Wendungen. Daniela wird ein Krankenhausbesuch zum Schockmoment: Nach einem Schwächeanfall erfährt die 50-Jährige, dass sie schwanger ist. Auf dem Ultraschallbild ist eindeutig ein Embryo zu erkennen.

Imani rät ihr, schnell einen Termin bei ihrer Frauenärztin zu vereinbaren, denn möglicherweise befindet sich Daniela bereits in der 20. Schwangerschaftswoche. Dass sie die Anzeichen nicht erkannt hat, erklärt sie sich selbst mit den Wechseljahren. Ganz anders sieht es bei Charlie (Shaolyn Fernandez) und Deniz (Igor Dolgatschew, 42) aus.

Nach ihrer turbulenten Homestory für das Magazin "Kufe und Eis" läuft ihre Beziehung so gut, dass sie beschlossen haben, zusammenzuziehen. Die beiden freuen sich auf gemeinsame Zeit fernab von Training und Alltagsstress. Doch ihre romantischen Pläne geraten schneller als gedacht ins Wanken. Wie Daniela und Hennig mit den überraschenden Neuigkeiten umgehen und welche Begegnung Charlie und Deniz herausfordert, sehen Sie schon heute bei "Alles was zählt" auf RTL+ und am 17. Juni um 19:05 Uhr auf RTL im





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