Alles was zählt: Joana, Nick und Simone erwarten Dramen am 12.11.2026

Schockierende Wendungen bei Alles was zählt: Joana erhält Jobangebot, Nick kämpft fair gegen Lennox und Simone leidet unter Gabriellas Entscheidung.

Die beliebte Daily-Soap Alles was zählt strahlt am Donnerstag, dem 12. November 2026, neue Episoden aus. Die Zuschauer erwartet eine Folge voller intensiver Konflikte und unerwartetercareer-Entscheidungen. Besonders die Handlungsstränge um Joana, Nick und Simone stehen im Fokus der Dramaturgie.

Joanas Karriere-Wende nach Charlie-Hilfe

Joana, gespielt von Josephine Martz, erfährt, dass Charlie, verkörpert von Shaolyn Fernandez, drohende schwere Konsequenzen in Bezug auf ihre aktuelle Situation bevorstehen. Anstatt wegzusehen, entwickelt Joana sofort einen konkreten Lösungsansatz, um der jungen Frau unter die Arme zu greifen. Ihr aktives Eingreifen und ihr Engagement zeigen überraschend positive Ergebnisse. Als unmittelbare Folge ihres Einsatzes erhält Joana ein attraktives Jobangebot, das ihre berufliche Zukunft erheblich verändert. Diese Entwicklung markiert einen Wendepunkt für ihre Karriere in der Serie. Zuvor hatte Deniz, gespielt von Igor Dolgatschew, eine besondere Überraschung für Charlie geplant, nachdem die Nachfrage im Zentrum geklärt war.

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Nicks fairer Kampf gegen Lennox Methoden

Im Sportbereich ereignet sich ein hochspannendes Duell bei der Stadtmeisterschaft. Chris Lennox, dargestellt von Leif Lunburg, wird in diesem Kontext mit unfairen Methoden besiegt. Diese Niederlage ist für Lennox bitter, da er zuvor die Chance auf die Teilnahme erhielt, nachdem Dragan, gespielt von Florian Thunemann, ihm diese ermöglichte. Doch Lennox musste dafür eine problematische Bedingung akzeptieren, die seinen Auftritt erschwerte. Nick, verkörpert von Raphael Kalkowski, möchte diese ungerechte Behandlung nicht auf sich sitzen lassen. Sein Kampfgeist wird entfacht und er stellt sich dem Gegner. Nick versucht, das Ungleichgewicht durch seinen eigenen Einsatz auszugleichen, während sich Lennox in einer schwierigen Position wiederfindet.

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Simones Stress und Gabriellas Entscheidungsdruck

Parallel zu den sportlichen und beruflichen Entwicklungen leidet Simone, gespielt von Tatjana Clasing, unter erheblichem inneren Konflikt. Es fällt ihr schwer, die Entscheidung von Gabriella, dargestellt von Bianca Hein, zu akzeptieren. Diese Disharmonie zwischen den beiden Charakteren schürt die Spannung in den nächsten Folgen. Um dem angestauten Stress und den emotionalen Turbulenzen entgegenzuwirken, taucht eine neue Figur ins Geschehen ein. Leopold, gespielt von Stephan Benson, präsentiert Simone eine ungewöhnliche Möglichkeit, die angespannte Lage zu entschärfen.

Übersicht der Sendung und Ausstrahlungszeiten

Die besagten Szenen sind am 12. November 2026 um 19:05 Uhr im Free-TV zu sehen. Alles was zählt läuft montags bis freitags regelmäßig zu dieser Uhrzeit. Die Kombination aus romantischen Dramen, familiären Konflikten und sportlichen Höchstleistungen sorgt weiterhin für hohe Zuschauerquoten. Die Serie fasst Liebe, Ehrgeiz und familiäre Streitigkeiten in einer Art zusammen, die seit fast zwei Jahrzehnten ein Publikum begeistert.细节如角色名字和演员名字都准确对应了原始文本中的信息。