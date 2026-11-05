Alles was zählt: Kilian Reichenbach fordert Rache am 5. November 2026

Spannung bei AWZ: Kilian Reichenbach sucht nach Strafe, während Gabriella Ben verdächtigt. Alle Details zu den Handlungen am 5. November 2026.

Am Donnerstag, dem 5. November 2026, bringt die ARD-Serie Alles was zählt erneut komplexe Konflikte auf den Schirm. Kilian Reichenbach kehrt als freier Mann zurück, doch sein Ziel ist nicht Versöhnung, sondern Rache. Gleichzeitig verdächtigt Gabriella ihren Ehemann Ben, zentrale Rollen in der Bombenaffäre gespielt zu haben.

Kilian Reichenbach und die Rachepläne

Seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis zeigt Marc Dumitrus Figur keine Anzeichen von Reue oder Frieden. Stattdessen konzentriert er sich vollständig darauf, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die er für seine Inhaftierung verantwortlich macht. Diese Entscheidung schreckt vor einer Rückkehr in den Alltag zurück und stellt die Beziehung zu seiner Frau auf eine harte Probe.

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Die Spannung zwischen den beiden Parteien nimmt kontinuierlich zu, da Gabriella beginnt, die Wahrheit hinter der Haft ihres Mannes zu hinterfragen. Sie sucht nach Antworten, um die Lügen in ihrer eigenen Familie zu entlarven.

Gabriella und der Verdacht gegen Ben

Gabriella ist fest entschlossen, die Hintergründe der Bombenaffäre zu lüften. Ihre Beziehung zu Ben gerät ins Wanken, als sie begreift, dass er ihre Pläne durchkreuzt hat. Gleichzeitig äußert er wütende Reaktionen auf das Verhalten von Kilian Reichenbach, was die Situation zusätzlich kompliziert.

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Durch diese Reaktionen wächst in Gabriella der schlimme Verdacht, dass Ben tiefer in die Geschehnisse verwickelt ist, als sie dachte. Sie muss nun eine Entscheidung treffen, die ihr gesamtes Leben verändern könnte. Simone hatte zuvor bereits gegen Bens Pläne interveniert, was die Lage für ihn weiter verschärft.

Die romantische Entwicklung von Nick und Luca

Während die Hauptkonflikte eskalieren, scheint ein Teil der Familie vorübergehend unbeschwert. Nick und Luca genießen ihre gemeinsame Zeit scheinbar ohne Sorgen. Ihre Beziehung wird als harmonisch dargestellt, was im krassen Gegensatz zu den dramatischen Ereignissen anderer Charaktere steht.

Dennoch bleiben nicht alle Beobachter euphorisch. Joana und Dragan zeigen sich gegenüber der Romanze der beiden skeptisch. Sie misstrauen der schnellen Annäherung und bezweifeln die Stabilität dieser neuen Verbindung.

Prognosen für die kommende Woche

Der Tag am 5. November 2026 um 19:05 Uhr im Free-TV verspricht daher einige Wendungen. Die Zuschauer dürfen auf weitere Enthüllungen über die Bombenaffäre gespannt sein. Gleichzeitig könnte die Beziehung von Charlie und Deniz durch falsche Interpretationen neue Facetten erhalten.