Alles was zählt: Schockierende Diagnose für Lucie - ein Unbekannter rettet sie

In der heutigen Folge der RTL-Daily-Soap "Alles was zählt" steht Lucie vor einer emotionalen Zerreißprobe. Trotz sichtbarer Fortschritte in der Rehabilitation nach ihrem Unfall trifft sie im Krankenhaus eine niederschmetternde Diagnose. Ein unerwarteter Besucher gibt jedoch neue Hoffnung.

Die beliebte Daily Soap Alles was zählt begeistert täglich seit fast zwei Jahrzehnten mit fesselnden Geschichten rund um Liebe, Ehrgeiz und familiäre Konflikte. In der Serie ist immer etwas los und auch heute gibt es wieder einige spannende Wendungen.

+++ Achtung Spoiler: Diese Folge ist heute auf RTL+ verfügbar und erst nächste Woche im TV zu sehen +++ Lucies körperliche Lage bleibt schwierig: Ihr linkes Bein, das nach dem Unfall verletzt wurde, ist trotz einer Nerventransplantation weiterhin ohne Gefühl. Sie ist deshalb nach wie vor auf Krücken angewiesen. Trotzdem gibt sich Lucie kämpferisch und glaubt fest daran, dass sich alles nur vorübergehend so darstellt.

Gemeinsam mit Physiotherapeutin Leyla arbeitet sie ehrgeizig an ihrer Reha - mit sichtbarem Erfolg, denn Leyla zeigt sich zufrieden und lobt die Fortschritte. Direkt nach dem Training geht es für Lucie zurück ins Krankenhaus. Dort liegen neue Untersuchungsergebnisse vor, die ihre Ärztin Imani mit ihr besprechen will. Doch was Lucie dort erfährt, trifft sie völlig unvorbereitet und lässt ihren vorsichtigen Optimismus abrupt zusammenbrechen.

In diesem Moment taucht überraschend ein Unbekannter auf - und greift rettend ein. Wie es für Lucie weitergeht, sehen Sie schon heute bei Alles was zählt auf RTL+ und am 12. Juni um 19:05 Uhr auf RTL im Fernsehen





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