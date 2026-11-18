In ALLES WAS ZÄHLT vom 18. November 2026 nimmt Ben Frieden mit Kilian. Imani trifft eine strategische Entscheidung für die Klinikleitung, die Leyla gegen Nathalie bringt.

Die beliebte deutsche Telenovela Alles was zählt präsentiert am Mittwoch, dem 18. November 2026, wieder eine Folge voller emotionaler Turbulenzen und strategischer Manöver auf der Streaming-Plattform RTL+. Bereits seit fast zwei Jahrzehnten begleitet die Serie das Publikum fesselnd durch Geschichten um Liebe, Ehrgeiz und familiäre Konflikte im fiktiven Zentrum. Dieses Mal stehen die Zuschauer jedoch vor besonderen Wendungen, die die bisherigen Bündnisse und Rivalitäten radikal verschieben. Es gibt nicht nur einen Neustart in der Beziehung zweier Erzfeinde, sondern auch schwerwiegende Entscheidungen, die das soziale Gefüge der Klinik und der Figuren nachhaltig belasten.

Ben bietet Frieden mit Kilian Reichenbach

Der Kernkonflikt dieser Episode dreht sich um die Figur Ben, dargestellt von Jörg Rohde, der 42 Jahre alt ist. Bisher hatte er das Angebot seines größten Widersachers Kilian Reichenbach, gespielt von Marc Dumitru, entschieden abgelehnt. Diese Absage galt dem Vorschlag, die Vergangenheit ruhen zu lassen und gemeinsam im Zentrum neu anzufangen. Nun vollzieht Ben jedoch eine überraschende Kehrtwende, indem er Kilian die Hand reicht. Diese Geste wirft die entscheidende Frage auf, ob Ben Kilians versöhnlichen Absichten wirklich vertraut oder ob dies nur ein taktischer Schachzug im größeren Spiel der Mächte ist. Die Spannungen zwischen den beiden Männern haben in den vorherigen Episoden zugenommen, wobei Bens schlechtes Gewissen wuchs, da er das Gefühl hatte, seine Freundschaft zu Deniz, verkörpert von Igor Dolgatschew, verraten zu haben.

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Imanis strategischer Fehler und Leyleys Dilemma

Im Krankenhaus entspinnt sich ein weiterer Machtkampf um die Leitung der Einrichtung. Imani, gespielt von Féréba Koné, befindet sich in der Zwickmühle und steht vor einer schwierigen Entscheidung. Johannes, dargestellt von Maximilian Schneider, bringt ihr die Idee, sich im Rennen gegen andere Kandidaten durch fragwürdige Methoden einen Vorteil zu verschaffen. Diese Empfehlung wird von Imani aufgegriffen, was zu weitreichenden Konsequenzen führt. Gleichzeitig unterstützt Leyla, gespielt von Suri Abbassi, Imani in dieser Angelegenheit. Diese Loyalität verletzt Nathalie, dargestellt von Amrei Haardt, schwer. Das Drama eskaliert, als Leyla plötzlich auf Nathalies Unterstützung angewiesen ist, obwohl sie sie gerade geradezu ausgeschlossen hat, was die Dynamik der drei Frauen zutiefst kompliziert.

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Charlie kämpft weiter trotz WM-Erfolg

Neben den politischen Intrigen im Krankenhaus und den persönlichen Dramen im Zentrum steht auch Charlie, gespielt von Shaolyn Fernandez, im Fokus. Es ist ihr gelungen, den Sprung in den WM-Kader zu schaffen, ein enormer sportlicher Erfolg. Dennoch kann sie diesen Triumph kaum genießen, da die emotionalen Belastungen in ihrem Umfeld dominant sind. Trotz der Enttäuschung über die fehlende Freude an der Auszeichnung will sie weiterkämpfen. Diese Entschlossenheit zeigt ihre Charakterstärke, da sie nicht aufhört, ihre Ziele im Sport zu verfolgen, auch wenn die private Situation sie mental sehr fordert.

Nicks Herausforderung und das TV-Programm

Auch in anderen Handlungssträngen finden sich relevante Entwicklungen. Nick, gespielt von Raphael Kalkowski, stand vor der Aufgabe, für Lucas Geburtstag hohe Ausgaben in Kauf zu nehmen. Die Herausforderung bestand darin, jemanden zu überraschen, der sich selbst jeden Wunsch erfüllen könnte. Dies spiegelt die Schwierigkeit wider, persönliche Geschenke in einer Welt zu finden, in der materielle Bedürfnisse meist sofort gedeckt werden können. In der letzten Folge war zudem das unerwartete Auftauchen eines weiteren Gastes während eines wichtigen Gesprächs zwischen Ben und Simone, gespielt von Tatjana Clasing, für Aufregung gesorgt. Kilian hatte seinerseits Imanis Gespür für Menschen als Schwachstelle erkannt und versuchte, dieses gegen sie zu verwenden. Alles was zählt läuft montags bis freitags um 19:05 Uhr auf RTL+. Die Episode ist ab dem 18. November 2026 auf RTL+ verfügbar und wird erst am 24. November 2026 um 19:05 Uhr im Free-TV gezeigt.