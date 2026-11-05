Alles was zählt: Spoiler und Handlung zu RTL+ vom 5. November 2026

Spannende Wendungen bei Alles was zählt am 5. November 2026: Joana erhält Jobangebot, Lennox riskiert die Stadtmeisterschaft und Konflikte eskalieren.

Die tägliche Fernsehserie Alles was zählt sorgt auch am Donnerstag, dem 5. November 2026, auf der Streaming-Plattform RTL+ für erhebliche Spannung. Die beliebte Seifenoper, die seit fast zwei Jahrzehnten die Zuschauer fesselt, stellt in dieser Folge ihre Figuren vor harte Prüfungen. Während sich Liebesgeschichten und familiäre Intrigen weiter verweben, gibt es eine Reihe von Wendungen, die den weiteren Verlauf der Serie maßgeblich beeinflussen werden.

Jobchance für Joana durch Charlie

Die Figur Joana erfährt aktuell, dass Charlie schwerwiegende Konsequenzen für ihre Handlungen drohen. Statt wegzusehen, entscheidet sich Joana aktiv für ein Unterstützungsmodell und entwickelt einen konkreten Lösungsansatz, um der jungen Frau zu helfen. Dieser Einsatz wird belohnt, da Joana dadurch überraschend ein neues Jobangebot erhält, was ihre berufliche Position deutlich stärkt.

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Die Entwicklung zeigt, wie stark die Charaktere in dieser Woche voneinander abhängig sind. Die Unterstützung von Joana ist dabei nicht nur karitativ gemeint, sondern führt zu einer direkten beruflichen Veränderung. Dies unterstreicht die komplexe Dynamik zwischen den Figuren, die in der Serie auf RTL+ zu sehen ist.

Kampf der Stadtmeisterschaft für Lennox

Im sportlichen Bereich der Handlung läuft es für Lennox nicht nach Plan. Die Stadtmeisterschaft endet für ihn bitter, doch Nick möchte diese Niederlage nicht akzeptieren und tritt in den Kampf ein. Dabei stößt er auf einen Gegner, der bereit ist, auf unfaire Methoden zurückzugreifen, um seinen Sieg zu sichern.

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Die Atmosphäre um diesen Kampf ist hochgradig angespannt. Nick sieht sich mit ethischen Dilemmata konfrontiert, während Lennox weiterhin mit den Nachwehen seiner vorherigen Entscheidungen zu kämpfen hat. Die Stadtmeisterschaft dient dabei als Katalysator für weitere Konflikte zwischen den beteiligten Charakteren.

Emotionale Konflikte um Simone und Gabi

Neben den sportlichen und beruflichen Themen bleibt auch das emotionale Geflecht nicht unberührt. Simone hat große Schwierigkeiten, die Entscheidung von Gabriella zu akzeptieren. Diese Ablehnung führt zu einer emotionalen Blockade, die die Beziehungen im Bekanntenkreis belastet.

Leopold versucht in dieser Situation eine Lösung zu finden, indem er Simone eine ungewöhnliche Methode anbietet, um den angestauten Stress abzubauen. Dieser Versuch der Deeskalation zeigt, wie sehr auch die älteren Figuren unter den aktuellen Ereignissen leiden und nach Wegen suchen, um die Spannung aus dem Alltag zu nehmen.

Hintergründe und Ausblick auf das Free-TV

Die Ereignisse dieser Folge bauen auf den Geschehnissen der letzten Episode auf. Dort wurde die Frage nach der Nachfolge im Zentrum geklärt, was eine wichtige Weichenstellung bedeutete. Gleichzeitig plante Deniz eine besondere Überraschung für Charlie, die den Fokus weiter auf diese Figurengruppe lenkt.

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Die Folgen dieser Entscheidungen werden sich im weiteren Verlauf zeigen. Fans können die spannenden Entwicklungen bereits heute auf RTL+ streamen. Die Sendung im Free-TV von RTL erfolgt erst am 12. November 2026 um 19:05 Uhr, wodurch Early Adopters einen erheblichen Vorsprung gegenüber den normalen Fernsehzuschauern haben.