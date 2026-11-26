Spoiler für Alles was zählt am 26. November 2026: Ben gerät in Konflikt, Nick steht vor Karriereentscheidung und Leyla sucht Hilfe für Charlie. Details hier.

Die beliebte Seifenoper Alles was zählt bietet am Donnerstag, dem 26. November 2026, wieder packende Dramen auf RTL+. Neben exklusiven Spoilern auf der Streaming-Plattform warten auch konkrete Ausstrahlungstermine im linearen Fernsehen.

Spitznamen und Konflikte im BDE-Umfeld

Die Figur mit dem Spitznamen 42 leidet stark unter schweren Selbstzweifeln. Gegenüber seiner Mutter Simone, dargestellt von Tatjana Clasing mit 62 Jahren, offenbart er seine Nöte. Er gesteht ihr, dass er das Leid von Charlie kaum noch ertragen kann. Simone kann zunächst nachvollziehen, warum ihr Sohn Deniz Verschwinden als Taktik nutzte, um die Familie vor Gefahren zu schützen.

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Die Situation eskaliert, als Simone erfährt, dass Ben Charlie zu seinem Platz beim Vorlauf für den BDE-Kader verholfen hat. Diese Information lässt die Rechtfertigung seines Sohnes ins Wanken geraten. Sie erkennt, dass er nicht die ganze Wahrheit über die Hintergründe erzählt. Der Druck auf Ben nimmt weiter zu, während er Charlie vorsichtig beobachtet. Ihm wird klar, dass er sich seiner Verantwortung nicht länger entziehen kann.

Marktdramen und private Beziehungen

Auf der anderen Seite der Handlung findet Marc Dumitru, 40, neue Perspektiven. Ausgerechnet Dragan, gespielt von Florian Thunemann mit 46 Jahren, bringt sie auf eine neue Idee. Dies ändert die Dynamik in deren bisherigen Interaktionen spürbar. Parallel dazu steht Nick, dargestellt von Raphael Kalkowski, vor einer schwierigen beruflichen und privaten Entscheidung.

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Ein lukrativer Werbedeal könnte seiner Karriere neuen Schwung verleihen. Die Bedingung ist jedoch, dass er seine Beziehung zu Luca verheimlicht. Luca wird von Orlando Lenzen mit 27 Jahren verkörpert. Es bleibt unklar, ob Nick bereit ist, seine Liebe für beruflichen Erfolg zu verleugnen. Diese Zerreißprobe wird die nächsten Folgen prägen.

Vergebenes Vertrauen und festliche Stimmung

In der letzten Folge sorgte sich Leyla, gespielt von Suri Abbassi, intensiv um Charlie. Sie versuchte, Ben in die kritische Situation einzubeziehen. Doch Ben war zu sehr mit seinen eigenen inneren Konflikten beschäftigt, um ihr die erhoffte Unterstützung zu geben. Diese Passivität führte zu weiteren Spannungen.

Imani, dargestellt von Féréba Koné mit 36 Jahren, reagierte fassungslos auf neue Enthüllungen. Sie erfuhr, dass Vanessa, gespielt von Julia Augustin mit 39 Jahren, hinter ihrem Rücken eine brisante Information an Johannes weitergegeben hatte. Johannes wird von Maximilian Schneider mit verkörpert. Damit wurde das Vertrauen zwischen den Beteiligten auf eine harte Probe gestellt. Abseits dieser Konflikte sorgten Daniela, dargestellt von Berrit Arnold mit 55 Jahren, und Henning, gespielt von Stefan Bockelmann, mit ihren Churros für weihnachtliche Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt.

Sendepläne und Verfügbarkeit der Episoden

Fans können die aktuellen Ereignisse schon heute exklusiv auf der Streaming-Plattform RTL+ verfolgen. Eine wichtige Warnung gilt hierbei: Diese Folge ist auf RTL+ verfügbar und erscheint erst nächste Woche im regulären Fernsehen. Dieser Zeitversatz bietet Abonnenten einen klaren Vorteil bei der Verfolgung der Handlung.

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Termine für den linearen Fernsehsender

Alles was zählt läuft montags bis freitags um 19:05 Uhr im Free-TV. Für die kommende Woche ist die Ausstrahlung am 3. Dezember 2026 um 19:05 Uhr geplant. Die Senderstruktur bleibt somit stabil, sodass Zuschauer sich auf ihre gewohnte Sendezeit verlassen können. Die Kombination aus digitalen Angeboten und linearem Fernsehen deckt die verschiedenen Konsumgewohnheiten der Zielgruppe optimal ab.