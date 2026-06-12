"Alles was zählt" - Wendungen und Wendepunkt in der Serie

Die beliebte Daily Soap "Alles was zählt" begeistert täglich seit fast zwei Jahrzehnten mit fesselnden Geschichten rund um Liebe, Ehrgeiz und familiäre Konflikte. In der beliebten Serie "Alles was zählt" ist immer etwas los. Doch was erwartet die Zuschauer heute? Eines ist sicher: Auch heute gibt es wieder einige spannende Wendungen.

Die beliebte Daily Soap "Alles was zählt" begeistert täglich seit fast zwei Jahrzehnten mit fesselnden Geschichten rund um Liebe , Ehrgeiz und familiäre Konflikte. In der beliebten Serie "Alles was zählt" ist immer etwas los.

Doch was erwartet die Zuschauer heute? Eines ist sicher: Auch heute gibt es wieder einige spannende Wendungen. Nach ihrem Unfall kämpft Lucie weiterhin darum, sich gesundheitlich zu stabilisieren: Trotz einer Nerventransplantation bleibt ihr linkes Bein gefühllos. Sie ist nach wie vor auf Krücken angewiesen, gibt die Hoffnung jedoch nicht auf und sieht ihre Situation als vorübergehend.

Mit viel Energie absolviert sie regelmäßig ihre Reha, in der Physiotherapeutin Leyla (Suri Abbassi, 31) sehr zufrieden mit ihren Fortschritten ist. Nach einer Reha-Stunde macht sich Lucie auf den Weg ins Krankenhaus, wo ihre neuesten Untersuchungsergebnisse auf sie warten. Im Gespräch mit ihrer Ärztin Imani erfährt sie etwas, das ihren Optimismus ins Wanken bringt und ihre Welt erschüttert. Fassungslos trifft sie in diesem Moment auf einen Fremden, der ihr überraschend zur Seite steht – und rettend eingreift.

Wie es für die beiden weitergeht, sehen Sie schon heute bei "Alles was zählt" um 19:05 Uhr auf RTL im





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alles Was Zählt Serien Wendungen Wendepunkt Liebe Ehrgeiz Familiäre Konflikte Unfall Nerventransplantation Krücken Reha Physiotherapeutin Leyla Ärztin Imani Fremder Zusammenarbeit Rettung Krankenhaus Untersuchungsergebnisse Optimismus Welt Erschüttern Fassungslos Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lufthansa schafft gratis Trolley ab: Mit diesem 'Vielreiser'-Trick passt alles in den RucksackSchluss mit dem gratis Handgepäck-Trolley beim Fliegen? Mit diesem Gadget wird selbst der kleine Rucksack zum Raumwunder.

Read more »

Fußball-WM 2026: Einreise, Tickets, Trinkgeld – was alles schiefgehen kannTeure Tickets, strenge Grenzkontrollen, viele freie Hotels: WM-Gastgeber USA ist nicht mehr das große Traumziel. Was Fußball-Fans wissen müssen.

Read more »

The Rookie Staffel 7: Neue Gefahren und emotionale WendungenErfahren Sie alles über die 7. Staffel von The Rookie, inklusive Streaming-Infos, Cast-Wechseln und der dramatischen Entwicklung von Chenford.

Read more »

„Wir sehen derzeit einen technologischen Wendepunkt“KI bewegt die Kapitalmärkte schon seit Jahren. Nun rückt die nächste Entwicklungsstufe in den Fokus vieler Investoren: Robotik – insbesondere humanoide Systeme.

Read more »