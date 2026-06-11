Alles Wichtige rund um die WM 2026: Liveticker, Highlights, Analysen, Statistiken, Transfergerüchte und tägliche Shows

Die BILD-Kosmos-App und die Transfermarkt-App bieten Fans alles, was sie brauchen, um während der WM 2026 immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die BILD-Kosmos-App liefert Liveticker, Highlights, Analysen, Statistiken, Transfergerüchte und tägliche Shows. Die Transfermarkt-App bietet Marktwerte, Kader, Statistiken, Spielerprofile und aktuelle Transfergerüchte. Beide Apps sind kostenlos und bieten Fans eine umfassende und interaktive Erfahrung während der WM.

Die kostenlose App der BILD-Kosmos-App informiert blitzschnell per Push-Nachricht über jedes Tor der Weltmeisterschaft. Besonders praktisch ist der interaktive Turnierbaum, der alle K.o. -Duelle, mögliche Paarungen und den aktuellen Weg Richtung Finale zeigt.

Kurz nach Abpfiff gibt es außerdem die Highlights aller 104 WM-Spiele im Video. Die Transfermarkt-App bündelt alle wichtigen Daten zu den Nationalteams und ihren Stars. Die BILD und SPORT BILD liefern Highlights zu allen 104 WM-Partien – kompakt zusammengefasst in drei bis sechs Minuten sowie als einzelne Top-Szenen. Täglich gibt es die wichtigsten WM-News, die spannendsten Geschichten und die viralsten Social-Media-Momente des Turniers frisch zum Frühstück.

Weltmeister Lothar Matthäus analysiert direkt nach den Spielen des DFB-Teams, Kommentatoren-Legende Marcel Reif ordnet zweimal pro Woche das WM-Geschehen ein und gibt exklusive Informationen. Durch das Team vor Ort in den USA gibt es auch nachts laufend neue Updates. Im Podcast "Stammplatz" bespricht Host André Albers jeden Morgen die Spiele der Nacht und liefert exklusive Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft. Moderatorin Charlotte Paar reist während der Weltmeisterschaft durch sechs deutsche Städte und testet in 20 Folgen das WM-Wissen der Fans





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