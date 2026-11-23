Tom und Bill Kaulitz erwähnen im Podcast zwei weitere Brüder gleichen Namens. Luca und Tim Kaulitz aus Ottobeuren reagieren gelassen und öffnen sich für eine mögliche Verwandtschaft.

Die Brüder Luca und Tim Kaulitz aus Ottobeuren im Allgäu stehen seit Kurzem im Rampenlicht, nicht wegen eigener musikalischer Ambitionen, sondern aufgrund einer erwähnungswürdigen Namensgleichheit mit den internationalen Stars Bill und Tom Kaulitz. Die Aufmerksamkeit entsteht durch die jüngste Folge des Podcasts "Kaulitz Hills", in der der Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz seine überraschende Entdeckung verkündet, dass es zwei weitere Männer namens Kaulitz in Deutschland gibt, die ebenfalls als Brüder identifiziert wurden. Diese unerwartete mediale Berührungspunkt führt dazu, dass die beiden Handballspieler aus Bayern nun selbst zu Gesprächsthema geworden sind.

Der Podcast-Moment und die Namensvetter

In der besagten Podcast-Folge äußerte Tom Kaulitz gegenüber seinem Zwillingsbruder Bill die Erkenntnis, dass es noch zwei weitere Kaulitz-Brüder gibt, was bei Bill auf zunächst ungläubiges Unverständnis stieß. Bill äußerte den Gedanken, dass diese Personen sich noch nicht bei den berühmten Zwillingen gemeldet hätten, womit er jedoch falsch lag, da BILD die Identitäten der beiden Männer aus der Region Allgäu bereits aufspüren konnte. Die Reaktion der Allgäuer Brüder auf diese mediale Aufmerksamkeit fällt überraschend ruhig aus, da Luca Kaulitz den Vorgang als "ganz lustig" einstuft, ohne dass sich dadurch etwas an ihrem bisherigen Leben ändert. Die beiden Männer betonen, dass sie im Allgäu bereits selbst einen Namen gemacht haben, jedoch in einer ganz anderen Disziplin als der Popmusik.

Also read Defekte Heizung: 19 Menschen in Allgäuer Kirche verletzt

Handball-Karriere und familiäres Erbe

Statt auf Bühnen zu stehen, sind Luca und Tim Kaulitz für ihre sportlichen Leistungen beim TSV Ottobeuren in der vierten Liga bekannt, wobei der Name Kaulitz in ihrer Heimatstadt Ottobeuren, die rund 8500 Einwohner zählt, seit Generationen ein fester Begriff ist. Tim Kaulitz, der heute als selbstständiger Trader und Investor tätig ist, spielte zuvor sogar in der Bundesliga, bevor Verletzungen seine professionelle Laufbahn unterbrachen, während Luca, der als Ingenieur bei Audi arbeitet, die Rückennummer 13 trägt und Tim die Nummer 3. Die familiäre Verwurzelung in der Region ist tief, da ihr Großvater den Gasthof "Zum Mohren" gründete, den heute ihre Eltern erfolgreich betreiben und der für Spezialitäten wie ein paniertes Schnitzel mit Speck und Ei bekannt ist.

Advertisement

Persönlichkeiten und mögliche Verwandtschaft

Obwohl die Charaktersituation der beiden Allgäuer Brüder der der Tokio-Hotel-Zwillinge ähnelt, wo Luca eher ruhig und im Hintergrund agiert, während Tim durch seine Profikarriere das Rampenlicht gewohnt ist, bestehen zwischen Luca und Tim seit jeher keine Konflikte. Tim vergleicht Luca mit Tom, da Luca seine Ruhe bevorzugt und sich ungern in den Mittelpunkt stellt, was der Charakteristik von Tom im Vergleich zum eher ruhigen Bill entspricht. Eine biologische Verwandtschaft zu den Musikstars ist nicht ausgeschlossen, da die Familiengeschichte der Allgäuer Kaulitzes eine Lücke aufweist, die bis zur Flucht des Großvaters als Kind mit seiner Mutter aus dem Gebiet des heutigen Polen zurückreicht, wodurch der Kontakt zur übrigen Familie verloren ging.

Zukunft und Einladung an die Stars

Der seltene Nachname Kaulitz führt in Ottobeuren kaum noch zu Verwechslungen, wobei Luca nur in der Grundschule häufiger angesprochen wurde, als Tokio Hotel bekannt wurde, während Tim heute von einem Mitspieler scherzhaft "Tom" genannt wird. Beide Brüder haben kein Interesse daran, den elterlichen Gasthof zu übernehmen, weshalb sie den Tokioter Stars sogar die Übernahme anbieten sollten, falls diese ihre "rechtmäßigen Plätze" einnehmen möchten. Tim Kaulitz würde den berühmten Zwillingen eine einzige Frage stellen, ob sie mit ihrem Leben in der Öffentlichkeit wirklich glücklich sind und sich nicht manchmal mehr Ruhe wünschen, die sie im Allgäu finden könnten.