Allianz Arena: Bayern München bereitet Rasen auf NFL-Spiel vor

Der FC Bayern München muss innerhalb kurzer Frist die Allianz Arena auf das NFL-Spiel vorbereiten. Die Kosten für den Rasen werden von der NFL getragen.

Der FC Bayern München muss die Allianz Arena nach dem NFL -Spiel in nur fünf Tagen wieder fußballtauglich machen. Der Arena-Chef Jürgen Muth gibt sich zuversichtlich, dass dies erfolgreich sein wird.

Die Vorbereitung auf das NFL-Spiel

Der Rasen muss entfernt und durch einen neuen ersetzt werden, was in der kurzen Zeit eine Herausforderung darstellt. Muth setzt jedoch auf die Erfahrung mit dem Hybrid-Rasen, den der Klub aus Mailand bezieht. Dieser Rasen ist unabhängig von der Witterung und kann in kürzester Zeit bespielbar sein.

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Die Matten werden aus Mailand bereits mit angewachsenem Naturrasen-Anteil fertig angeliefert und dann in Bahnen verlegt. Auf diese Weise kann das Feld trotz fehlendem Sonnenlicht, Kälte und Feuchtigkeit eines Novembers bespielbar sein.

Kosten und Vorteile des Hybrid-Rasens

Die Kosten für den neuen Rasen in der Allianz Arena werden von der NFL getragen und belaufen sich auf rund 200.000 Euro. Der Hybrid-Rasen ist jedoch auch Vorteilhaft, da er stabiler ist und selbst 150 Kilogramm schweren Kraftpaketen nicht nachgeben würde.

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Der Hybrid-Rasen ist auch unabhängig von der Witterung, was bedeutet, dass er nicht erst über mehrere Wochen richtig anwachsen muss. Dies ist ein großer Vorteil gegenüber einem klassischen Naturrasen.

Die Vorbereitung auf das Spiel zwischen den

Das Spiel zwischen den Los Angeles Rams und den Kansas City Chiefs findet am 15. November statt und wird das dritte Spiel in dieser Saison in der Allianz Arena sein. Der FC Bayern München muss innerhalb kurzer Frist die Arena auf das Spiel vorbereiten.

Muth spricht von einer Herausforderung, ist aber optimistisch, dass das in der kurzen Zeit gut funktionieren wird. Die Erfahrung mit dem Hybrid-Rasen wird dabei helfen, das Feld schnellstmöglich bespielbar zu machen.