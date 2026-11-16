Allianz Arena Umbruch: Bayern München wechselt vom NFL-Rasen zur Bundesliga-Saison

Schneller Rasenwechsel in München: Nach dem NFL-Spiel zwischen Detroit Lions und New England Patriots sorgt ein neues Hybrid-System für den Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Köln.

Unmittelbar nach dem deutlichen 35:10-Sieg der Detroit Lions über die New England Patriots am Sonntagabend haben die Rückbauarbeiten in der Allianz Arena begonnen. Das Stadion des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München verwandelt sich innerhalb kürzester Zeit zurück in eine reine Fußball-Arena. Zunächst wurden die gelben Football-Tore abgebaut, ehe seit Montagvormittag das stark beanspruchte Spielfeld fräst. Der Zeitplan ist extrem knapp, da das Team von Trainer Vincent Kompany bereits am Freitag um 20:30 Uhr im Fernsehen auf Sky gegen den 1. FC Köln antreten muss.

Rasenumbau und Hybrid-System

Da sich der vorhandene Hybridrasen durch die kalten Temperaturen und die geringe Sonneneinstrahlung in dieser kurzen Jahreszeit nicht schnell genug erholen kann, wird ein komplett neuer Rollrasen verlegt. Die Entscheidung fiel für ein spezielles Hybrid-System, bei dem die Wurzeln der natürlichen Halme bereits in dicke Kunststoffmatten angewachsen sind. Diese Technik eliminiert die klassische Anwachszeit, die sonst bei der Rasenverlegung nötig wäre, und ermöglicht so eine sofortige Nutzbarkeit des Platzes. Arena-Chef Jürgen Muth (62) beurteilt den engen Zeitplan daher gelassen, da man auf frühere Erfahrungen mit dieser Technologie zurückgreifen kann.

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Muth betont in seinem Statement den großen Vorteil des gewählten Systems. Er vergleicht die Konstruktion mit einer Art Teppich, der aus der Nähe von Mailand stammt. Aufgrund der Unabhängigkeit von den aktuellen Witterungsbedingungen sei man sich sicher, dass die Verlegung auch innerhalb des sehr knappen Zeitfensters erfolgreich funktionieren werde. Diese Zuversicht resultiert direkt aus der technischen Überlegenheit der vorbereiteten Matten im Vergleich zu herkömmlichen Rasenlösungen, die bei der Witterungslage in München riskant wären.

Logistischer Wettlauf gegen die Uhr

Trotz der technologischen Sicherheit zählt nach dem letzten NFL-Spielzug jede einzelne Stunde für den FC Bayern München. Greenkeeper Peter Sauer und sein Expertenteam arbeiten unter Hochdruck daran, dass fünf Tage nach dem Spektakel der nordamerikanischen Profiliga das Bundesliga-Heimspiel in normaler Atmosphäre angepfiffen werden kann. Die Logistik hinter dieser Transformation ist komplex, da nicht nur der Rasen ausgetauscht, sondern auch die gesamte Infrastruktur der American-Football-Liga entfernt werden muss. Der Fokus liegt dabei auf der Effizienz, um keine Sekunde zu verlieren, wenn die Spieler des 1. FC Köln zur Partie erscheinen.

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Eine zusätzliche Herausforderung für das Team vor Ort könnte die gesundheitliche Verfassung des Trainingsstabes sein. Trainer Vincent Kompany, 40 Jahre alt, musste kürzlich auf einen Auftritt wegen einer Hirnhautreizung verzichten. Seine Rückkehr zum Spielfeld steht im Kontext dieser arbeitsintensiven Umbauphase. Die Kombination aus physisch anspruchsvoller Arbeit der Mitarbeiter und der gesundheitlichen Lage der sportlichen Leitungadds eine weitere Dimension zum Druck hinzu, der auf dem Gelände der Allianz Arena herrscht.

Kostenübernahme durch die NFL

Die finanziellen Belastungen durch diesen massiven Umbau werden nicht vom Verein getragen. Nach Informationen von BILD übernimmt die NFL die Kosten von rund 200.000 Euro für den Rasenaustausch und die Arbeiten. Diese Regelung gilt als Standard bei solchen Großveranstaltungen in Europa und wurde bereits bei den beiden vorangegangenen "Munich Games" praktiziert. Die US-Footballer hatten die Fans in den Jahren 2022 und 2024 bereits in der Münchner Arena begeistert und sicherten sich so die Übernahme der Rückbaukosten.

Die historische Kontinuität dieser Absprachen zeigt, wie etabliert die Zusammenarbeit zwischen dem FC Bayern München und der National Football League inzwischen ist. Der Wechsel von einer nordamerikanischen Sportart zurück zur heimischen Bundesliga ist ein wiederkehrendes Ritual in der Arena, das durch professionelle Planung und klare Vereinbarungen gewährleistet wird. Mit dem neuen Hybridrasen steht nun eine optimale Grundlage für das Spiel am Freitag zur Verfügung, wobei alle Beteiligten auf pünktliche Fertigstellung setzen.