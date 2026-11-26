Die Allianz und die ING passen ihre Bauzinsen an. Was bedeutet die Erhöhung für Darlehensnehmer? Details zu den neuen Konditionen und Vergleichswerten.

Die Bankenlandschaft für Immobilienkredite unterliegt aktuellen Schwankungen, die direkt die Kosten für Bauwillige beeinflussen. Zuerst hatte die ING ihre Konditionen angepasst, nun folgt die Allianz mit einer deutlichen Zinsanpassung nach. Diese Kehrtwende markiert ein signifikantes Signal im aktuellen Marktumfeld, da selbst minimale Änderungen im Prozentbereich über den Laufzeitraum hinweg zu spürbaren finanziellen Belastungen führen können. Betroffen sind vor allem Privatpersonen, die aktuell ein Darlehen für den Hausbau oder den Immobilienkauf planen und ihre monatlichen Belastungen neu kalkulieren müssen.

Alle Details zur Allianz Zinserhöhung

Die Allianz Finanzdienstleistungen hat ihre Bauzinskonditionen angehoben, was sich konkret im repräsentativen Rechenbeispiel widerspiegelt. Der effektive Jahreszins liegt nun bei 5,08 Prozent. Vor der Anpassung betrug dieser Wert noch 4,94 Prozent. Die Berechnung der Allianz basiert auf einem Nettodarlehen von 150.000 Euro bei einer Zinsbindung von 25 Jahren und einer anfänglichen Tilgung von 2 Prozent. Durch diese Erhöhung steigt die monatliche Rate signifikant an. Bisher lag diese Rate bei 851,25 Euro, nun sind 867,50 Euro fällig. Das ergibt eine Mehrbelastung von 16,25 Euro im Monat, was sich auf Jahresbasis auf 195 Euro summiert.

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Wettbewerbsposition und Marktvergleich

Im direkten Vergleich mit anderen Anbietern schneiden die neuen Konditionen der Allianz nicht vorteilhaft ab. Der Branchenverband der deutschen Bankengesellschaft bezifferte die Bauzinsen für Darlehen mit zwanzigjähriger Zinsbindung auf rund 4,40 Prozent. Damit liegt die Allianz mit einem Sollzins von 4,94 Prozent und einem Effektivzins von 5,08 Prozent klar über dem marktüblichen Durchschnitt. Auch der Branchenvergleich für die allgemeine Immobilienfinanzierung zeigt Lücken auf: Top-Zinsspannen liegen zwischen 3,98 und 4,49 Prozent je nach Sollzinsbindung. Die Allianz bewegt sich mit ihren aktuellen Daten ebenfalls deutlich oberhalb dieser Spanne.

ING Bank passt Konditionen ebenfalls an

Neben der Allianz hat auch die ING ihre Zinsen für Immobilienkredite nach oben angepasst. Diese Entscheidung zeigt sich ebenfalls an handfesten Zahlen im Beispiel. Bei einem Darlehen von 300.000 Euro, einer Zinsbindung von 15 Jahren und einer anfänglichen Tilgung von 3 Prozent liegt der Sollzins nun bei 4,72 Prozent. Zuvor waren es noch 4,55 Prozent pro Jahr. Der effektive Jahreszins stieg dabei von 4,68 Prozent auf 4,85 Prozent. Grundlage für diese Berechnung ist eine Beleihung von 85 Prozent, was bedeutet, dass die Bank 85 Prozent des Immobilienwerts finanziert.

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Finanzielle Auswirkungen auf die monatliche Rate

Die Zinsanpassung durch die ING führt ebenfalls zu einer spürbaren Erhöhung der monatlichen Belastung für Kreditnehmer. Die Rate steigt von 1887,50 Euro auf 1930,00 Euro an. Dies entspricht einer Mehrbelastung von rund 42,50 Euro im Monat. Wenn die Tilgungsraten konstant bleiben, summieren sich diese Kosten auf etwa 510 Euro mehr im Jahr. Für die ING liegen die aktuellen Soll- und Effektivzinsen ebenfalls über den vom Markt angegebenen Werten. Der Verband nennt für fünfzehnjährige Laufzeiten einen üblichen Zins von 4,43 Prozent. Die ING bewegt sich mit 4,72 Prozent Sollzins und 4,85 Prozent Effektivzins deutlich darüber und liegt auch über der Top-Zinsspanne von 4,07 bis 4,49 Prozent.

Strategische Hinweise und alternative Angebote

Trotz der allgemeinen Zinswende bietet die ING temporär spezielle Konditionen an. Im Rahmen der "Black Weeks" für Baufinanzierungsanträge bis zum 30. November 2026 gewährt die Bank einen Zinsrabatt von 0,10 Prozentpunkten. Dieser Nachlass gilt jedoch nur, wenn ein ING-Girokonto als Verrechnungskonto für die Kreditraten genutzt wird. Es ist hierbei unerheblich, ob das Girokonto bereits besteht oder neu eröffnet wird. Ausgenommen von dieser Aktion ist jedoch die Verlängerung bestehender ING-Darlehen. Interessenten sollten mehrere Angebote mit identischen Eckdaten gegenüberstellen, da die Konditionen stark von der Bonität und dem Eigenkapital abhängen.