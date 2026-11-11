Allianz und ING senken Bauzinsen: Details zu den neuen Konditionen

Die Allianz und die ING reduzieren ihre Immobilienkredite. Erfahren Sie hier, wie sich die Zinssenkungen auf Ihre monatliche Rate und die Gesamtkosten auswirken.

Die Allianz hat als einer der jüngsten Akteure ihre Konditionen für Immobilienkredit e gesenkt und schließt sich damit dem Trend der ING an, die bereits zuvor ihre Baufinanzierung sangebote angepasst hat. Diese Entwicklung zeigt, dass selbst kleine Zinsunterschiede über die Laufzeit eines Kredits erhebliche finanzielle Auswirkungen haben können. Die Allianz rechnet in ihrem repräsentativen Beispiel von einem Nettodarlehen von 150.000 Euro bei einer Zinsbindung von 25 Jahren aus. Der effektive Jahreszins liegt nun bei 4,94 Prozent, während er zuvor noch bei 5,10 Prozent lag.

Zinssenkung der Allianz im Detail

Durch die Anpassung der Konditionen sinkt auch die monatliche Ratenzahlung für Kreditnehmer deutlich. Bisher lagen die monatlichen Kosten bei 870 Euro, nun müssen die Kunden nur noch 851,25 Euro zahlen. Das entspricht einer Ersparnis von etwa 18,75 Euro pro Monat oder rund 225 Euro pro Jahr. Die Allianz bewirbt diese Änderung im Rahmen ihrer aktuellen Strategie, um wettbewerbsfähige Preise am Markt anzubieten. Die Senkung der Zinsen ist eine direkte Reaktion auf die aktuelle Marktlage und soll potenzielle Bauherren ansprechen.

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Vergleich mit anderen Banken und Märkten

Im direkten Vergleich schneiden die neuen Konditionen der Allianz nicht immer als die günstigsten ab. Andere Institute bezifferten die Bauzinsen für Darlehen mit zwanzigjähriger Zinsbindung auf rund 4,45 Prozent. Hier liegt die Allianz mit einem Sollzins von 4,81 Prozent und einem Effektivzins von 4,94 Prozent darüber. Auch im Segment der Top-Zinsspanne für die Immobilienfinanzierung, die zwischen 4,01 und 4,45 Prozent je nach Sollzinsbindung variiert, bewegt sich die Allianz ebenfalls über diesem Niveau. Dies unterstreicht, dass die Allianz zwar gesenkt hat, aber dennoch im oberen Preissegment agiert.

Entscheidende Faktoren für die Bonität

Wichtig zu wissen ist, dass die konkreten Konditionen von mehreren individuellen Faktoren abhängen. Dazu zählen die Bonität des Antragstellers, das verfügbare Eigenkapital sowie der aktuelle Wert der Immobilie. In die Bewertung fließt zudem der Schufa-Score ein, der Auskunft über die Kreditwürdigkeit gibt. Dieser lässt sich über eine kostenlose Schufa-Auskunft prüfen. Da die Konditionen für Immobilienkredite nicht pauschal vergleichbar sind, sollten Kreditnehmer mehrere Angebote mit möglichst identischen Eckdaten gegenüberstellen, um das beste Angebot zu finden.

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Aktionen der ING-DiBa und BBBank

Neben der Allianz senkt auch die ING-DiBa zum zweiten Mal in Folge die Zinsen für Immobilienkredite. Die Direktbank teilt mit, dass sie die Konditionen für die Baufinanzierung um minus 8 Basispunkte über alle Zinsbindungen senkt. Im repräsentativen Beispiel der ING liegt der Sollzins bei 4,55 Prozent (zuvor 4,73 Prozent) und der effektive Jahreszins bei 4,68 Prozent (zuvor 4,86 Prozent). Grundlage ist eine Beleihung von 85 Prozent des Immobilienwerts. Die monatliche Rate sinkt von 1932,50 Euro auf 1887,50 Euro, was einer Ersparnis von rund 45 Euro im Monat entspricht.

Sonderkonditionen und Rabatte

Die ING bietet zudem spezielle Rabatte an, die die effektiven Kosten weiter senken können. Wer ein ING-Girokonto als Verrechnungskonto nutzt, erhält 0,10 Prozentpunkte Nachlass auf den Bauzins. Diese Aktion gilt bis zum 30. November 2026 im Rahmen der "Black Weeks". Ausgenommen ist die Verlängerung bestehender ING-Darlehen. Die BBBank gewährt hingegen eine Baufinanzierung zum 2/3-Zinssatz, wobei der effektive Jahreszins von 4,09 Prozent auf 3,99 Prozent sinkt. Bei einer Darlehenssumme von 100.000 Euro und einer Tilgungsrate von 2,00 Prozent beträgt die monatliche Rate nun 490,83 Euro statt vorher 499,17 Euro.