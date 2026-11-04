Alls Fair Staffel 2 Premiere: Alle Episoden und Ausstrahlungstermine

Staffel 2 von Alls Fair startet mit drei Episoden am 04.11.2026 auf Hulu und Disney+. Die vollständige Liste mit allen Terminen und Episodentiteln finden Sie hier.

Die zweite Staffel der erfolgreichen Anwalts-Serie Alls Fair feierte ihre lang erwartete Premiere im November 2026. Die Ausstrahlung der neuen Folgen erfolgte zeitgleich auf den Streaming-Plattformen Hulu und Disney+. Zuschauer in den relevanten Regionen konnten fortan wieder in die komplexe Welt der Scheidungsanwälte eintauchen, wo die Protagonistinnen Allura Grant, Emerald Greene und Liberty Ronson in ihrer Kanzlei in Los Angeles neue Herausforderungen meistern.

Erstausstrahlung der ersten Episoden

Die Staffel startete mit einem dreifachen Episoden-Blitz. Die ersten drei Folgen, betitelt als The Scorpion Ball, Going Down und Thanksgiving Part 1, wurden am 04.11.2026 veröffentlicht. Diese drei Teile boten den Zuschauern einen tiefen Einblick in die aktuellen Fälle der Kanzlei und setzten direkt an den Entwicklungen der vorherigen Season an, ohne lange Einführungen.

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Weiterer Ausstrahlungsplan im November

Im fortlaufenden November gestaltete sich der Zeitplan der Veröffentlichungen etwas anders. Nach dem starken Start folgte die vierte Episode Thanksgiving Part 2 erst eine Woche später am 11.11.2026. Dies ermöglichte den Zuschauern, die ersten beiden Teile der Thanksgiving-Geschichte in Ruhe zu verfolgen. Der Rhythmus änderte sich erneut für die fünfte Folge Liberty Unleashed, die am 18.11.2026 ihren Einstand hatte. Die sechste Episode Queens folgte am 25.11.2026, wobei sie gemeinsam mit der siebten Episode Frenemies veröffentlicht wurde. Diese Doppelveröffentlichung bot am Ende des Monats einen doppelten Unterhaltungsschub für die Fans der Serie.

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Dezember-Termine und Finale der Staffel

Die Ausstrahlung der zweiten Staffel zog sich bis in den Dezember 2026 hinein. Die achte und finale Episode der Staffel, unter dem Titel Carr Crash, wurde am 02.12.2026 auf Hulu und Disney+ ausgestrahlt. Dieser Termin beendete die erste Ausstraltungsphase der neuen Folgen. Die Struktur der Episodenführung zeigt eine klare Aufteilung in zwei Blöcke mit jeweils drei Folgen und einer längeren Lücke dazwischen, gefolgt von einer letzten Einzelveröffentlichung.

Rekordwerte der ersten Staffel

Die hohe Erwartungshaltung an die zweite Staffel ist berechtigt, da die erste Saison der Anwalts-Serie einen massiven Erfolg erlebte. Gemäß vorliegenden Daten wurde die erste Staffel insgesamt über 60 Millionen Mal geschaut. Diese enorme Reichweite unterstreicht die Popularität der Charaktere und der Geschichten rund um die Scheidungsanwälte in Los Angeles. Der Erfolg von Allura Grant, Emerald Greene und Liberty Ronson hat die Serienmacher ermutigt, die Produktion fortzusetzen.