Allstars-Staffel 2026: Re-Entrance der Wiederkehrer aus früheren Staffeln

Die Allstars-Staffel 2026 will Zuschauer mit bekannten Persönlichkeiten aus Reality-Formaten wie "Germany's Next Topmodel", "Der Bachelor", "Kampf der Realitystars" und weiteren Titeln auf den Weg bringen.

Im Frühling 2026 läuft die Allstars-Staffel von "Kampf der Realitystars ". Hier bekommen Sie alle Infos zu den diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.als feste Größe im deutschen Unterhaltungsprogramm etabliert.

In der Sendung treten bekannte Persönlichkeiten aus verschiedenen Reality-Formaten in Thailand gegeneinander an und kämpfen in Spielen sowie strategischen Abstimmungen um ein Preisgeld. Im Zentrum stehen dabei nicht nur sportliche Herausforderungen, sondern vor allem soziale Dynamiken, Intrigen und Allianzen innerhalb der Gruppe. Die diesjährige Allstars-Staffel hebt das Konzept auf eine neue Ebene, indem ausschließlich besonders prägende oder polarisierende Kandidatinnen und Kandidaten aus früheren Staffeln zurückkehren. Durch diese Rückkehr sollen bereits bestehende Allianzen vertieft und bestehende Rivalitäten weiter verschärft werden.

Insgesamt entsteht so eine Staffel, die weniger von Überraschungen durch Neulinge, sondern stärker von kalkulierten Spielzügen und wiederkehrenden Konflikten geprägt ist. Welche ehemaligen Teilnehmerinnen und Kandidaten kehren für die "Kampf der RealityAllstars"-Staffel zurück? Cecilia, Elsa, Emmy, Georgina, Gino, Giuliana, Kader Loth, Kate, Matthias, Maurice, Yana, Tayisiya. (2500 characters





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