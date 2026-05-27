Allstars-Staffel von "Kampf der Realitystars" startet: Wiederum Drama und Ruhm in Thailand

Die Rivalitäten aus früheren Staffeln sind nicht vorbei, wie man gedacht hatte. Stattdessen kehren bekannte Gesichter zurück. Mit der Allstars-Staffel von "Kampf der Realitystars" geht das Spiel um Ruhm, Drama und Sendezeit in die nächste Runde und dieses Mal wird es richtig spektakulär. RTLZWEI schickt die größten, beliebtesten und kontroversesten Kandidaten der vergangenen Staffeln noch einmal nach Thailand.

Die Rivalitäten aus früheren Staffeln sind nicht vorbei, wie man gedacht hatte. Stattdessen kehren bekannte Gesichter zurück. Mit der Allstars-Staffel von "Kampf der Realitystars" geht das Spiel um Ruhm , Drama und Sendezeit in die nächste Runde und dieses Mal wird es richtig spektakulär.

RTLZWEI schickt die größten, beliebtesten und kontroversesten Kandidaten der vergangenen Staffeln noch einmal nach Thailand. Das Konzept von "Kampf der Realitystars" wird sich auch in dieser besonderen Staffel nicht groß von dem Standard abheben. Die Kandidaten stellen sich in Thailand verschiedenen Herausforderungen und hoffen, mit der Siegesprämie von 50.000 Euro nach Hause fliegen zu können. Die Gruppendynamik, clevere Strategien und ständig wechselnde Teilnehmer sorgen für Spannung und Abwechslung.

Eine Neuerung gibt es im Gegensatz zu den alten Staffeln bereits: Vor der Ausstrahlung der Allstars-Staffel gab es ein neues Zuschauer-Voting, wodurch es den Fans möglich war, direkt ins Spielgeschehen einzugreifen. Was zu erwarten ist und die Ergebnisse dieser Abstimmung sind in der kommenden Staffel zusehen. Prinz Frédéric von Anhalt (82) - Aus in Folge 8 (freiwillig). In Folge 24 hat es Reality-Queen Georgina Fleur erwischt.

Die 35-Jährige, die unter einigen als Geheimfavoritin galt, muss die Sala verlassen. Cosimo hatte die Wahl zwischen ihr und Gino Bormann, entschied sich jedoch für letzteren. Die Kandidaten wurden aus den vergangenen sechs Staffeln ausgewählt. Und die haben es meist in sich: Ob Handgreiflichkeiten zwischen den Kandidaten, Beleidigungen, Konflikte aus Eifersucht oder ein geplatzter "Adoptionsdeal" - bei "erneut bei der "Stunde der Wahrheit" der Allstars-Staffel das Ruder übernimmt.

Die Moderatorin hatte 2025 Cathy Hummels (37) abgelöst und bewies seitdem, dass sie keine Scheu davor hat, knallharte Fragen zu stellen und verborgene Konflikte ans Licht zu bringen. Mit ihrer Erfahrung sorgt sie dafür, dass kein Drama unkommentiert bleibt. Folgen 3 und 4: Sonntag, 19. April 2026, um 20:15 UhrFolgen 7 und 8: Sonntag, 26.

April 2026, um 20:15 UhrFolgen 11 und 12: Sonntag, 3. Mai 2026, um 20:15 UhrFolgen 15 und 16: Sonntag, 10. Mai 2026, um 20:15 UhrFolgen 19 und 20: Sonntag, 17. Mai 2026, um 20:15 UhrFolgen 23 und 24: Mittwoch, 27.

Mai 2026, um 20:15 UhrFolgen 27 und 28: Mittwoch, 10. Juni 2026, um 20:15 Uh





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