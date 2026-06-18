Alltags-Hacks: Die versteckten Funktionen alltäglicher Gegenstände

Alltägliche Gegenstände haben oft versteckte Funktionen, die kaum jemand kennt. Dieser Artikel erklärt die cleveren Zwecke von Löchern, Laschen und anderen Details an Lineal, Pfanne, Dose, Radiergummi, Backofenschublade, Cremetube, Mikrowelle, Kugelschreiber, Geschenktüte und Waschbecken. Lernen Sie, wie Sie diese Gegenstände besser nutzen können, um Ihren Alltag zu erleichtern. Zusätzlich gibt es einen praktischen Tipp für grobes Abmessen ohne Lineal.

Wir klären Alltagsfragen auf, zum Beispiel: Was bringt das Loch im Lineal wirklich? Hier gibt es die Antwort. Wahrscheinlich hatte jede*r von uns schon mal ein Lineal in der Hand.

Sowohl in der Schule als auch im Büroalltag kommt das Lineal immer mal wieder zum Einsatz. Wir benutzen es in der Regel, um eine gerade Linie zu zeichnen oder um etwas abzumessen. Aber hast du dich auch schonmal gefragt, wozu das kleine Loch am Ende gut ist? Tatsächlich ist es nämlich für eine ganz bestimmte Funktion vorgesehen.

Und nicht nur das… Das Loch im Lineal hat einen ganz bestimmten Zweck. Natürlich ist das Loch im Lineal kein Zufall, sondern ein praktisches Feature. Denn du kannst das Schreib-Hilfsmittel so ganz einfach an einen Haken, Nagel oder eine Pinnwand hängen. Dadurch bleibt das Lineal immer griffbereit und hat seinen festen Platz.

Du kannst das Loch im Lineal auch als Transporthilfe nutzen und zum Beispiel ein Band daran befestigen, um es an ein Mäppchen zu hängen. Natürlich kannst du auch Stifte daran befestigen. Das ist aber noch nicht alles, du kannst das Loch auch ganz kreativ zweckentfremden und zum Beispiel als Zirkel-Ersatz nutzen. Hierzu einfach einen Stift in das Loch stecken und das Lineal drehen.

Oder du zeichnest mithilfe des Lochs im Lineal einfach viele kleine Mini-Kreise. Deiner Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Du willst etwas grob ausmessen können, auch wenn du gerade kein Lineal zur Hand hast? Kein Problem, miss doch einfach mal die Spanne zwischen deinem Daumen und deinem Zeigefinger und versuche dir den Abstand zu merken.

Musst du jetzt etwas abmessen, kannst du einfach deine Finger ansetzen und hast eine ungefähre Vorstellung von der Länge. Ist der zu messende Gegenstand länger, kannst du den Daumen einfach nachziehen, auf den Punkt des Zeigefingers legen und danach erneut den Zeigefinger spannen. Die Abstände musst du anschließend einfach addieren und schon hast du eine grobe Längenangabe. Wir verwenden sie jeden Tag, doch allzu oft falsch.

Scroll dich durch die Bilder und finde heraus, welche Gegenstände du ab jetzt anders benutzen solltest: Das Loch in der Pfanne kann entweder dazu genutzt werden, die Pfanne aufzuhängen oder als Aufbewahrungsort für den Kochlöffel oder Pfannenwender dienen. Die Lasche an der Dose dient nicht nur zum Öffnen, sondern kann auch als Strohhalmhalter verwendet werden. Einfach umdrehen und den Strohhalm durch das kleinere Loch stecken. So kannst du selbst kohlensäurehaltige Getränke trinken, ohne, dass der Strohhalm hochrutscht.

Mit der blauen Seite des Radiergummis lässt sich Tinte entfernen. Sie wirkt wie Schmirgelpapier und entfernt die oberste Papierschicht. Die meisten von uns verwenden die Schublade unter dem Backofen als Aufbewahrungsort für allerhand Krimskrams. Dabei kann sie in vielen Fällen auch als praktische Warmhalte-Schublade für Teller genutzt werden.

Du kannst mit der Spitze im Deckel die Schutzfolie aufstechen. Du musst also die Cremetube nicht aufschrauben und dann die Folie abziehen. Das Loch im Lineal dient dazu, das Lineal aufzuhängen oder ein Band daran zu befestigen.

Außerdem lässt sich das Lineal durch das Loch wie ein Zirkel verwenden. Hierbei handelt es sich nicht um Punkte, sondern um Löcher. Denn die Mikrowellentür enthält ein Metalllochblech, das vor der Strahlung schützt. Die Löcher dienen dem Durchblick auf die Speisen.

Das Loch in der Kappe des Kugelschreibers kann Leben retten. Wird der Deckel verschluckt, was bei Kleinkindern leider passieren kann, dann kann durch das Loch trotz blockierter Luftröhre noch etwas Luft in die Lunge gelangen.

Allerdings bietet es keine hundertprozentige Sicherheit. Kleinteile wie die Deckel von Kugelschreibern sollten immer außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden! Sie dienen nicht nur dem Transport: Du kannst die Geschenktüten mit ihnen auch perfekt verschließen. Einfach die Enden der Griffbänder durch die gegenüberliegenden Löcher in der Tüte ziehen.

Durch das Loch im Becken kann das Wasser abfließen. Aber das Loch im Waschbecken hat noch eine weitere clevere Funktion. Es dient gleichzeitig als Luftzufuhr und sorgt so dafür, dass das Wasser im Becken schneller abfließen kann. Ohne das Löch würde das Wasser ewig brauchen und nur gluckernd abfließen.

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