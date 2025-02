Almanya'da Çocuklarda Grip Salgını Artıyor

Almanya'da çocuklarda grip salgını artış göstermekte ve ciddi vakalar sıklaşmaktadır. Çocuk kliniklerine grip nedeniyle yatışlar Ocak ayından bu yana beş kata kadar yükselmiştir. Özellikle 5 ila 8 yaş arası çocuklar gripte daha fazla etkilenen kategoride bulunmaktadır.

Türkiye'de çocuklarda grip salgın ı görülmekte ve özellikle son aylarda ciddi vakalar artış göstermektedir. Almanya 'da da benzer bir durum söz konusu ve çocuklarda grippe vakalarının sayısında önemli bir yükseliş yaşanmaktadır. Özellikle çocuklarda grippeye bağlı ciddi sağlık sorunlarının artmasına dikkat çekiliyor.

Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) başkanı Tobias Tenenbaum, bu yıl grippe dalgasının nispeten güçlü olduğunu ve birçok ailenin etkilenmekte olduğunu belirtti. Tenenbaum, şartların dramatik olmadığını fakat oldukça yoğun olduğunu vurguladı. 2023'ün yıl başından itibaren Almanya'daki çocuklarda ciddi grip vakalarının sayısında önemli bir artış yaşandığı gözlemleniyor. DGPI'ye göre, Şubat başında büyük çocuk kliniklerine grip nedeniyle yatan çocuk sayısı, Ocak başında kalan sayının yaklaşık beş katıydı. Robert Koch-Institut (RKI) da geçtiğimiz hafta, grip nedeniyle çok sayıda okul çocuğunun ve grip nedeniyle hastaneye yatırılmak zorunda kalan birçok küçük çocuğun olduğunu belirtti. Ciddi vakalarda, özellikle pulmonite, ciddi bir bronşit veya ateş nöbetleri gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Tenenbaum, grip enfeksiyonunun ayrıca, özellikle baldırlarda kas iltihaplanmasına neden olabileceğini, çocukların yürüyüşlerinde zorluk çekmesine ve ağrı hissetmesine sebep olabileceğini anlatıyor. Bu gibi vakaların hastanede yatış gerektirmesi pahalı olabilir. Berlin'deki Tenenbaum'un kliniğinde, özellikle ateş nöbetleri nedeniyle yoğun bir hasta trafiği yaşanıyor. Bazı çocukların yoğun bakıma yatırılması gerekiyor.Ebeveynlerin çocuklarda grip belirtileri gösterdiğinde ne zaman endişe duymaları gerektiği konusunda Tenenbaum, çocuğun nefes alımının zorlaşması, yeterince yemek yememesi, ateşin birkaç gün boyunca düşmememesi veya genel sağlık durumunun kötüleşmesi gibi durumlarda mutlaka bir doktora başvurmaları gerektiğini söylüyor. Doktor, durum gerektiriyorsa hastaneye yatırılmasını önerebilir. Ciddi hastalıklara yatkın çocukların sayısı artıyor. Bazı çocukların önceden astım gibi rahatsızlıkları olması nedeniyle grip daha ciddi hale gelebiliyor. Ancak genel olarak herkes gripten etkilenebilir. Almanya'da sağlıklı çocuklar için grip aşısı önerilmiyor. Ancak, belirli risk grupları için Ständige Impfkommission (Stiko), altı aydan itibaren mevsimsel gribe karşı aşılama öneriyor.





