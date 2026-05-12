Almuth Schult kritisiert Timo Rüdiger und Julian Nagelsmann

Die ehemalige Nationaltorhüterin Almuth Schult hat ihre Kritik an Timo Rüdiger und Julian Nagelsmann geäußert. Sie hält Rüdiger für ungeeignet in seiner Rolle als Vize-Kapitän der Nationalmannschaft und kritisiert Nagelsmann in seiner Kommunikation.

NEWS TEXT: Es gab immer wieder große Diskussionen. Auslöser waren Aktionen bei Real Madrid wie zum Beispiel sein Ausraster im spanischen Pokalfinale 2025. Doch für die anstehende Genau sieht die ehemalige Nationaltorhüterin Almuth Schult (35) kritisch.

Sie hält Rüdiger in dieser Rolle für ungeeignet. Die Begründung liefert Schult im Gespräch mit "web.de": "Für mich muss ein Führungsspieler ein Vorbild sein und die Richtung vorgeben.

" Rüdiger dagegen sei zwar "emotionaler Leader", aber aus ihrer Sicht teilweise überreagiert und in manchen Situationen auch unfair. Das passt für sie nicht zur Rolle als Vize-Kapitän der Nationalmannschaft. Schärfe Worte der Olympiasiegerin von 2016. Und Schult geht sogar noch weiter.

Ihrer Meinung nach hätte Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) in der Vergangenheit sogar komplett auf eine Nominierung Rüdigers verzichten können. Der 33-Jährige habe viele einzelne Auffälligkeiten gehabt, "die man in der Summe durchaus hätte zum Anlass nehmen können, ihn auch einmal nicht zu nominieren.

" Mit großer Wahrscheinlichkeit wird dies aber für die Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli) dennoch passieren. Rüdiger ist fest eingeplant, auch wenn er zuletzt in der Innenverteidigung hinter Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck nur noch auf der Bank saß.

Die endgültige Nominierung von Bundestrainer Nagelsmann wird am 21. Mai offiziell verkündet. Auch der Bundestrainer bekommt von Schult Kritik ab. Vor allem in seiner Kommunikation sieht sie Verbesserungsspielraum.

Schult: "Es kommt vor, dass er Argumente für einen Spieler anführt, die er wenige Wochen oder Monate später in ähnlicher Form gegen denselben oder einen anderen Spieler verwendet. Das ist von außen nicht immer komplett nachvollziehbar.

" Insbesondere seine Aussagen bezüglich Deniz Undav wurden zuletzt kritisch gesehen. Dass sich Nagelsmann dafür entschuldigt hatte, bewertet Schult positiv.

"Ich finde es grundsätzlich gut, dass Julian Nagelsmann bereit ist, Dinge noch einmal aufzuarbeiten.





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