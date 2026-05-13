Der ehemalige Bundesligatrainer Alois Schwartz beendet seine Karriere als Trainer in Münster. In den bisherigen sechs Spielen unter seiner Regie gab es keinen Erfolg, stattdessen zwei Pleite und vier Unentschieden. Die Gespräche zwischen Schwartz und dem Traditionsclub stehen kurz vor dem Abschluss.

Seine Tage bei den Preußen sind gezählt: Übergangs-Coach Alois Schwartz sitzt am Sonntag in Elversberg bei wohl letztmals auf der Bank von Zweitliga-Absteiger Münster . Er war im März gekommen, um zu retten, was kaum noch zu retten war.

Ein schwieriger Auftrag, an dem Alois Schwartz (59) vorzeitig scheiterte. Was zur Folge haben dürfte, dass mit dem Saison-Abpfiff am Sonntag auch seine kurze Amtszeit als 'Feuerwehrmann' auf der Bank von Zweitliga-Absteiger Münster schon wieder endet... Als nach dem Heim-1:1 zuletzt gegen Darmstadt endgültig klar war, dass die 'Adlerträger' nach nur zwei Jahren im deutschen Fußball-Unterhaus den bitteren Weg zurück in die Drittklassigkeit antreten müssen, standen Alois Schwartz (59) ehrliche Tränen in den Augen.

Und das nicht allein aus Enttäuschung darüber, sein eigenes Ziel verpasst zu haben. Vielmehr litt der 'Übergangscoach' auch mit dem Traditionsclub, den er innerhalb weniger Wochen in sein Herz geschlossen hat. Schwartz: 'Mir tut es wirklich leid für Preußen und die Menschen hier. Die Arbeit macht mir großen Spaß.

Das Miteinander ist ruhig und respektvoll. Ich bin traurig, dass wir den Absturz nicht mehr verhindern konnten.

' Sein Vertrag galt zunächst nur bis Saisonende. Mit der Option, danach womöglich über eine Verlängerung zu reden. Bei Rettung hätte der Trainer-Routinier (629 Pflichtspiele) durchaus einige Argumente auf seiner Seite gehabt. So aber läuft alles darauf hinaus, dass er beim Liga-Finale in Elversberg (So.

/15:30 Uhr/live bei Sky) – nur 55 Tage nach seiner Vorstellung – schon wieder sein eigenes Endspiel hat. Mehr noch. Nach BILD-Information soll die einvernehmliche Trennung noch vor dem Wochenende beschlossen und verkündet werden. Die Gespräche zwischen Schwartz und Preußen stehen kurz vorm Abschluss.

In den bisherigen sechs Spielen unter seiner Regie gab's keinen einzigen Erfolg. Stattdessen zwei Pleiten sowie vier Unentschieden. Und auch beim Tabellenzweiten aus dem Saarland, der dringend einen 'Dreier' für den Bundesliga-Aufstieg benötigt, dürfte es mächtig schwer werden. Trotzdem hat Schwartz durchaus einiges bewegen können.

Abgesehen vom klarem 1:4 auf Schalke zeigte die Formkurve der 'Schwarz-Weiß-Grünen' unter ihm nach oben. Zunächst mit einer stabilisierten Defensive (jeweils 0:0 in Kiel und gegen Fürth), ehe anschließend auch die Offensive wieder für mehr Torgefahr sorgte. Wie beim irren 3:3 in Hannover.

Und wer weiß - hätten die Preußen bei seinem Debüt am Ostersonntag im Holstein-Stadion nur eine ihrer dicken Chancen durch Joshua Mees (29), Schweden-Oscar Vilhelmsson (22) oder Lars Lokotsch (29) zum Sieg genutzt, wäre vielleicht alles ganz anders gekommen. Und Schwartz auch nächste Saison noch Trainer in Münster... Zu Gast in der neuen Folge des beliebten Insider-Podcasts 'Preußen Privat' aus der Bode-Loge: Präsident Christian Pander (l. ) und sein 'Vize' Christoph Mangelmans (r.

)● Präsident Christian Pander (42) und sein 'Vize' Christoph Mangelmans (42) geben in der neuen Folge des beliebten Insider-Podcasts 'Preußen Privat' aus der kultigen Bode-Loge ebenfalls detailliert Auskunft darüber, wie sich die Preußen für die neue Drittliga-Saison aufstellen. Und was ihrer Ansicht nach in der abgelaufenen Spielzeit nicht funktioniert hat. Interessante Informationen frisch auf die Ohren! Jederzeit kostenlos reinhören unte





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