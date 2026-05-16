Alonso könnte Trainer von Chelsea werden

Sollte eine Entscheidung über den neuen Trainer von Chelsea nach dem FA-Cup-Finale am Samstag gefallen sein, könnte Alonso der neuen Aufgabe antreten. Sollten die Gespräche jedoch scheitern, hat der Klub weitere Trainer-Eisen im Feuer.

Als neuer Arbeitgeber verschieben. Roth zufolge gab es bereits ein direktes Treffen zwischen Alonso und den "Blues". Die Gespräche laufen, und eine Entscheidung soll nach dem FA-Cup-Finale am Samstag fallen.

Darüber hinaus meldete Roth am Samstag, dass Alonso und der Klub bereits "direkt" getroffen haben. Der Rückhalt der Mannschaft scheint dem Spanier bereits gegeben zu sein! Die Spieler sollen ihn als "idealen Kandidaten" für den Trainer-Posten halten, berichtete der "Guardian". Rückruf von Tracking und CookiesFC Chelsea: Umbruch nach Chaos-Saison Chelsea blickt auf eine turbulente Spielzeit zurück.

Trotz des Triumphs bei der Klub-WM im Sommer kam der Klub in der letzten Saison nicht richtig ins Rollen und rangiert aktuell nur auf Platz neun. Mit Enzo Maresca und Liam Rosenior mussten gleich zwei Trainer ihre Ruhe verlassen. Nun könnte Alonso den Neuaufbau an der Stamford Bridge anführen. Sollten die Gespräche am Ende doch nicht erfolgreich verlaufen, hat Chelsea noch andere Trainer-Eisen im Feuer: Laut Roth haben die "Blues" Kontakt zu Andoni Iraola, Marco Silva und Oliver Glasner





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Xabi Alonso soll neuer Cheftrainer von Chelsea werdenNach dem gescheiterten Experiment mit Liam Rosenior sucht Chelsea dringend eine dauerhafte Lösung. In Alonso scheint man sie gefunden zu haben. Sollte es zu einem Trainerwechsel kommen, würde Alonso zurückkehren und bereit sein, das Amt zu übernehmen. Die Gespräche zwischen seinem Umfeld und Chelsea-Verantwortlichen sollen voranschreiten. Laut Guardian hält die Mannschaft Alonso für den idealen Kandidaten als neuen Chefcoach. In der Branche wächst das Gefühl, dass ein Deal zustande kommt. Bewegung wird nach dem FA-Cup-Finale gegen Manchester City am Samstag erwartet. Chelsea will den neuen Trainer unbedingt vor dem WM-Start am 11. Juni präsentieren – also in weniger als einem Monat.

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