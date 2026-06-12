Alonso spricht offen über mögliches Karriereende vor Heimrennen in Barcelona

Fernando Alonso hat vor dem Spanien-Grand-Prix angedeutet, dass es sein letztes Rennen in Barcelona sein könnte. Der Aston-Martin-Fahrer reflektiert über seine Karriere und die Zukunft.

Formel-1-Legende Fernando Alonso hat vor seinem Heimrennen in Barcelona offen über ein mögliches Karriereende gesprochen. Der 44-jährige Spanier, der für das Aston-Martin-Team fährt, erklärte vor dem Grand Prix in Spanien, dass es sich um ein besonderes Wochenende handeln werde und dass es wahrscheinlich sein letztes Rennen in Barcelona in der Formel 1 sei.

Diese Aussage ließ viele Fans aufhorchen, denn die Formel 1 kehrt erst 2028 wieder nach Barcelona zurück. Im nächsten Jahr wechselt sich der Spanien-Klassiker mit dem Grand Prix in Spa-Francorchamps ab. Sollte Alonso also wirklich zum letzten Mal in Barcelona starten, wäre spätestens vor 2028 Schluss. Ob Alonso überhaupt 2027 noch im Cockpit sitzt, ist ebenfalls offen.

Sein Vertrag bei Aston Martin läuft am Ende dieser Saison aus. Eine Entscheidung will der zweimalige Weltmeister erst nach dem Sommer treffen. Alonso betonte, dass er nach dem Sommer entscheiden werde, ob er weitermache oder nicht. Konkrete Pläne habe er noch nicht.

Ende Juli wird der Spanier 45 Jahre alt. Er ist der dienstälteste Fahrer im Formel-1-Feld und immer noch einer der größten Namen des Sports. Mit 32 Grand-Prix-Siegen und zwei WM-Titeln blickt er auf eine beeindruckende Karriere zurück. Doch aktuell fährt Alonso im unterlegenen Aston Martin meist hinterher.

Auch für Barcelona macht er den Fans wenig Hoffnung. Alonso gab ehrlich zu, dass er nicht konkurrenzfähig sein und es in Q1 nicht weit bringen werde, hoffe aber, dass alle das Wochenende genießen können. Der letzte Formel-1-Sieg des Altmeisters liegt lange zurück. 2013 gewann Alonso ausgerechnet in Barcelona vor den eigenen Fans. Auf dieser Strecke hatte er auch 1994 seinen allerersten Formel-1-Test absolviert.

Kein Wunder, dass der Kurs für ihn eine besondere Bedeutung hat. Alonso erklärte, es sei sein 23. Mal hier und jedes Mal sei es magisch gewesen. Er hoffe, diesmal werde es genauso.

Trotz der schwierigen sportlichen Lage klingt der Spanier mit sich im Reinen. Er sagte, ob dies nun das letzte Mal sei oder nicht, spiele keine allzu große Rolle - er sei mit seiner Karriere im Reinen. Er habe viel mehr erreicht, als er sich als Kind je erträumt hätte. Auch privat hat sich bei Alonso zuletzt viel verändert.

Im März wurde der frühere Weltmeister erstmals Vater. Diese neue Rolle könnte ebenfalls Einfluss auf seine Entscheidung über die Zukunft haben. Alonso, der für seine Leidenschaft und Hingabe zum Rennsport bekannt ist, könnte nun andere Prioritäten setzen. Die Formel-1-Welt blickt gespannt auf seine Entscheidung, die nach dem Sommer fallen soll.

Sollte er weitermachen, wäre er einer der ältesten Fahrer in der Geschichte der Königsklasse. Seine Fans hoffen auf weitere Großtaten, doch Alonso selbst scheint gelassen. Egal, ob er weitermacht oder nicht, sein Vermächtnis ist bereits jetzt unbestritten. Barcelona wird ihm zu Ehren sicherlich eine emotionale Atmosphäre bieten, und Alonso wird alles geben, um das Wochenende trotz der schwierigen Aussichten zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Die Rennstrecke in Montmeló, die seit Jahren Austragungsort des Spanien-Grand-Prix ist, könnte also zum Schauplatz eines weiteren historischen Moments werden - vielleicht Alonsos letztem Auftritt vor heimischem Publikum in der Formel 1





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