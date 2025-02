Alonsos Sieg-Serie gegen Bayern auf der Probe

Beim Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München steht Xabi Alonsos Bilanz als Trainer gegen seinen Ex-Klub auf der Probe. Der Spanier hat in bisherigen fünf Duellen gegen die Bayern drei Siege und zwei Unentschieden erzielt. Kann er diese Serie am Samstagabend im Leverkusener Stadion fortsetzen?

Für Xabi Alonso steht beim Gipfeltreffen am Samstagabend auch seine bemerkenswerte Bilanz als Trainer in Spielen gegen seinen Ex-Klub Bayern München auf der Probe. Das Leverkusener Heimspiel gegen die Bayern am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kann mit Blick auf die Titelverteidigung durchaus als Schicksalssspiel bezeichnet werden. Verlieren verboten! Alonso gehört zum recht exklusiven Kreis, der nach mindestens drei Pflichtspielen noch nie als Trainer gegen die Bayern verloren hat.

Von fünf Duellen mit dem Rekordmeister gewann der Spanier drei, zwei endeten unentschieden. An die bislang letzte Niederlage gegen den Doublesieger haben die Münchner noch recht frische, schmerzhafte Erinnerungen: Im Achtelfinale des DFB-Pokals, in dem die Leverkusener im letzten Jahr mit 2:1 unterlagen.Die Real-Bayern-Connection spielt auch eine gewichtige Rolle beim Spitzenreiter der Trainer, die nie gegen die Münchner verloren haben. Der schwer zu schlagende Erste ist tatsächlich Bayerns Ex-Coach Carlo Ancelotti. Mittlerweile hat der Italiener zehnmal ein Team gegen den FCB betreut - und dabei nie verloren (sieben Siege, drei Remis). Die ersten sechs Duelle dominierte zumeist seine AC Milan (vier Siege, zwei Remis), drei der letzten vier gewann er mit Real gegen Bayern. Um die Größe von Ancelottis weißer Weste zu erreichen, muss Xabi Alonso also noch einige Duelle mit den Münchnern unbeschadet überstehen. Unter allen Bundesliga-Trainern der Geschichte hat er mit seinen vier Partien in der Liga sowie dem 1:0 im Pokal bereits den Rekord der besten Startbilanz inne. Noch nie hatte nämlich zuvor ein Trainer aus dem deutschen Oberhaus seine ersten fünf Spiele gegen die Bayern nicht verloren.Andere Trainer hatten einst beide mit dem HSV jeweils im fünften Duell ihre erste Niederlage einstecken müssen. Happel in der Saison 1983/84, Klötzer zehn Jahre zuvor. Doch selbst wenn der Spanier auch am Samstag im sechsten Duell mit dem FCB ungeschlagen bleibt, ist er damit noch weit entfernt von der Rekordserie unbesiegter Partien gegen den Rekordmeister am Stück: So schaffte es einst, gleich zwölf (!) Spiele nacheinander nicht gegen die Münchner zu verlieren - von 1988 bis 1993 als Trainer des SV Werder Bremen. Der damalige Werder-Trainer überstand von 2000 bis 2004 beachtliche acht aufeinanderfolgende Spiele gegen die Münchner ohne Niederlage. Um Schaafs Bestmarke zu eliminieren, müsste Xabi Alonso also am Samstag zumindest einen Teilerfolg einfahren - und auch kommende Saison in Leverkusen und gegen die Münchner unbesiegt bleiben





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Xabi Alonso Bayer Leverkusen Bayern München Bundesliga Trainer Bilanz Sieg-Serie Rekord Spitzenspiel

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Acht Punkte hinter Bayern: Alonsos Aufstellung in der KritikWolfsburg - Eine Woche vor dem Topspiel gegen den FC Bayern lässt Leverkusen im Meisterrennen zwei weitere Punkte liegen. Nach dem 0:0 in Wolfsburg werden die Personal-Entscheidungen von Xabi Alonso kritisiert.

Weiterlesen »

Bayern: Knapp 35.000 Unterschriften gegen Gasbohrungen in BayernBis März soll in Reichling am Ammersee der Bohrturm stehen. Dann wird sich herausstellen, ob eine Gasförderung kommt oder nicht. Die Kritiker wollen die Entscheidung nicht dem Unternehmen überlassen.

Weiterlesen »

Bayern: Knapp 35.000 Unterschriften gegen Gasbohrungen in BayernBis März soll in Reichling am Ammersee der Bohrturm stehen. Dann wird sich herausstellen, ob eine Gasförderung kommt oder nicht. Die Kritiker wollen die Entscheidung nicht dem Unternehmen überlassen.

Weiterlesen »

FC Bayern München gegen Slovan Bratislava: Bayern hofft auf SchützenhilfeDer FC Bayern München empfängt am letzten Spieltag der UEFA Champions League-Vorrunde den slowakischen Meister Slovan Bratislava. Ein Sieg der Bayern ist Pflicht, um noch Chancen auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale zu haben. Ob es reicht, hängt aber auch von den Ergebnissen anderer Spiele ab.

Weiterlesen »

Bayern München gegen Celtic Glasgow: Can Bayern make it eight wins in a row?Bayern München faces Celtic Glasgow in the Champions League. The game kicks off at 9pm and will be broadcast live on TV. Celtic coach Brendan Rodgers is optimistic about his team's chances, while Bayern coach Vincent Kompany is confident after his team's recent victories. Joao Palhinha will miss the game for Bayern.

Weiterlesen »

Bayern München gegen Slovan Bratislava: Kann die Serie gehalten werden?Die Bayern München empfangen am Mittwoch den slowakischen Fußballvertreter Slovan Bratislava zum ersten Spiel der neuen Ligaphase in der Champions League. Die Münchner stehen vor großen Personalproblemen und müssen nach der Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam in der neuen Ligaphase punkten, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.

Weiterlesen »